clear sky
7°C
11.11.2025.
Нови Сад
eur
117.1905
usd
101.3145
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СЛОБОДА СЕ НЕ ПОДРАЗУМЕВА, ВЕЋ СЕ ЧУВА Градоначелник Мићин честитао Дан примирја у Првом светском рату

11.11.2025. 09:04 09:08
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Zarko Micin
Фото: Instagram zarkomicin

Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин честитао је свим грађанима државни празник, Дан примирја у Првом светском рату.

-Данас обележавамо 11. новембар - Дан примирја у Првом светском рату, одајући почаст свим херојима који су својим жртвама и храброшћу допринели миру и слободи народа Европе и света. Сећајући се жртава и подвига наших предака, обнављамо завет мира, јединства и заједништва. Њихова храброст и несебичност обавезују нас да градимо друштво засновано на правди, солидарности и међусобном поштовању- написао је Мићин на свом Инстаграм профилу.

Он је нагласио да је Дан примирја подсетник да се слобода не подразумева, већ да се чува и негује. 

-На тај начин градимо будућност достојну предака који су се борили за мир, слободу и достојанство свих људи. У име Града Новог Сада и у своје лично име, свим грађанима честитам Дан примирја у Првом светском рату- поручио је први човек Града.

Дан примирја у Првом светском рату жарко мићин
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај