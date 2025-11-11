СЛОБОДА СЕ НЕ ПОДРАЗУМЕВА, ВЕЋ СЕ ЧУВА Градоначелник Мићин честитао Дан примирја у Првом светском рату
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин честитао је свим грађанима државни празник, Дан примирја у Првом светском рату.
-Данас обележавамо 11. новембар - Дан примирја у Првом светском рату, одајући почаст свим херојима који су својим жртвама и храброшћу допринели миру и слободи народа Европе и света. Сећајући се жртава и подвига наших предака, обнављамо завет мира, јединства и заједништва. Њихова храброст и несебичност обавезују нас да градимо друштво засновано на правди, солидарности и међусобном поштовању- написао је Мићин на свом Инстаграм профилу.
Он је нагласио да је Дан примирја подсетник да се слобода не подразумева, већ да се чува и негује.
-На тај начин градимо будућност достојну предака који су се борили за мир, слободу и достојанство свих људи. У име Града Новог Сада и у своје лично име, свим грађанима честитам Дан примирја у Првом светском рату- поручио је први човек Града.