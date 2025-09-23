few clouds
ЗБОГ ИЗГРАДЊЕ ВРЕЛОВОДА Прекид испоруке топлотне енергије у Јастребачкој улици

23.09.2025. 14:45 14:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ЈКП Новосадска топлана
Фото: Dnevnik.rs

Јавно комунално предузеће Новосадска топлана обавештава грађане да ће доћи до прекида испоруке топлотне енергије у неколико улица у Новон саду.

У среду, 24. септембра, од јутарњих сати, због радова на изградњи вреловода кроз Јастребачку улицу и вреловодног прикључка у Улици Јована Поповића 59-61, биће прекинута испорука топлотне енергије за припрему топле потрошне воде за објекте у Јастребачкој улици 49, 38-42.

Нормализација у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде очекује се истог дана, 24. септембра 2025. године, у касним поподневним часовима, истакли су у ЈКП Новосадска топлана.
 

ЈКП „Новосадска топлана”
Нови Сад Сервисне информације
