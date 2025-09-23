(ФОТО) ШТА СУ КЕЛТИ РАДИЛИ У ИНЂИЈИ? Kелтско село оживљава прошлост ПРИПРЕМИТЕ СЕ ЗА АВАНТУРУ И ЧАРОЛИЈУ
Келтско село тематски туристички комплекс посвећен Келтима нуди различите врсте манифестација, чиме привлачи све више туриста у Инђију.
Посетиоцима Келтског села добродошлицу пружају костимирано особље и стручни водичи који својом причом употпуњавају целокупан доживљај. Такође, посетиоци могу учествовати у бројним радионицама и уживати у различитим садржајима на отвореном.
Садржаји који употпуњују читаву причу су забавног, спортског и музичког карактера. Следећа манифестација заказана је за 31. октобар, када ће занимљивим програмом бити обележена ноћи вештица у Келтском селу.
- Сам пројекат грађења комплекса започет је 2012. године, уз помоћ историчара и археолога који су изучавали то доба живота, а званично је отворено у јулу 2021. године. Келтско село није археолошки локалитет већ је грађено на парцели општине Инђија – појаснила је за “Дневник” Теодора Џепина из Туристичке организације Инђија.
На територији општине Инђија према њеним речима на више од 70 локалитета пронађени су остаци Келта односно келтског племена Скордисци, којима је комплекс и посвећен.
- После пораза у походу на Делфе у Грчкој, населили су просторе око Дунава и Саве и настанили се на просторима Сланкамена и Крчедина, где су живели од 4. до 1. века П.Н.Е. У Крчедину је пронађен ћуп са 883 оригиналне кованице које су Келти ковали, неке од њих смо добили као донацију од грађана, а експонати се налазе у нашем музеју у Келтском селу – казала је Џепина.
Посетиоци како је даље појаснила имају прилику да виде како су Келти живели, како су се облачили, да сазнају како су се хранили, да науче њихово писмо, календар…
- Могу на кратко да осете дух Келта. У Келтском селу постоји више кућица, које су прављене већих димензија него што су оне биле у доба Келта, због посетилаца и организованих група. Имамо кућице различитих облика, постоји билетарница, сувенирница, мини музеј, кућа Друида, ковачница, кафић, кухиња, грнчарска радионица, кућа вође, пекара.. А најзанимљивији најмлађима јесте Авантура парк – појаснила је Теодора.
У мини музеју у Келтском сел
у, сем новца, посетиоци могу да виде археолошке остатке оруђа и делова оружја.
- Посебно занимљив јесте Келтски Друид, односно свештеник чију фигуру смо први пут представили на београдском Сајму туризма, а сада је у Мини музеју – рекла је она.
У Келтском селу према њеним речима постоје разна удружења која својим знањем и умећем доприносе да то село буде живо, и одржавају радионице за посетиоце свих узраста. Постоје креативне радионице (ткање, вез, пустовање вуне, макраме техника, мозаик, прављење наруквица, плетење кикица, мешење хлеба..), а затим и витешке радионице (стреличарство, мачевање, бацање копља, гађање ножевима).
Келтско село је отворено суботом и недељом од 11 до 19 сати. Улазнице коштају од 300 динара за децу од 3 до 14 година, 350 за пензионере до 400 колико кошта карта за одрасле. Улаз за децу до 3 године је бесплатан. Од 16 до 19 сати је попуст од педесет одсто на дечје карте.
Пројекат “У срцу Војводине – сликом и словима кроз Инђију” реализује Дневник Војводина Пресс, а суфинансиран је из буџета Општина Инђија. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.