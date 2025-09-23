few clouds
РАДОВИ НА АУТО-ПУТУ ИЗМЕЂУ СТАРЕ И НОВЕ ПАЗОВЕ Режим саобраћаја измењен због редовног одржавања, ево и до када

23.09.2025. 13:46
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
радови
Фото: Дневник

Режим саобраћаја због радова на ауто-путу између петљи Нова Пазова и Стара Пазова биће измењен од данас, 23. септембра до петка, 26. септембра.

У саопштењу јавног предузећа "Путеви Србије" се наводи да ће се на тој деоници пута, у току светлог дела дана, изводити радови у склопу редовног одржавања у средњем појасу.

Додаје се да ће се радити у оба смера. 

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Војводина Срем
