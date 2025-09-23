РАДОВИ НА АУТО-ПУТУ ИЗМЕЂУ СТАРЕ И НОВЕ ПАЗОВЕ Режим саобраћаја измењен због редовног одржавања, ево и до када
23.09.2025. 13:46 13:50
Режим саобраћаја због радова на ауто-путу између петљи Нова Пазова и Стара Пазова биће измењен од данас, 23. септембра до петка, 26. септембра.
У саопштењу јавног предузећа "Путеви Србије" се наводи да ће се на тој деоници пута, у току светлог дела дана, изводити радови у склопу редовног одржавања у средњем појасу.
Додаје се да ће се радити у оба смера.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.