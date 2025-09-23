ФИФА И УЕФА ПОД ПРИТИСКОМ ЗБОГ ИЗРАЕЛА: Стручњаци УН затражили суспензију као одговор на „геноцид у току“
Стручњаци Радне групе за пословање и људска права Уједињених Нација позвали су Међународну фудбалску федерацију (ФИФА) и Европску фудбалску федерацију (УЕФА) да суспендују Израел.
Као разлог су навели ''геноцид'' у Појасу Газе, али су се успротивили санкцијама против појединачних играча.
– Спортска тела не смеју да затворе очи пред озбиљним кршењима људских права. Национални тимови који представљају државе које чине масовна кршења људских права могу и треба да буду суспендовани, као што се дешавало у прошлости – наводи се у извештају троје специјалних известиалца и чланова Ранде групе УН, преноси Фигаро.
Како се наводи, стручњаци не говоре у име УН, али сматрају да је суспендовање Израела из ФИФА и УЕФА неопходан одговор на ''геноцид у току''.
Независни стручњаци УН сматрају да државе у којима се налазе међународне спортске организације, као и оне које организују такмичења и оне које у њима учествују са Израелом, ''не смеју остати неутралне пред геноцидом''.
Међутим, они истичу да ''бојкот мора бити усмерен на Државу Израел, а не на појединачне играче'' и верују да ''зато не би требало да буде дискриминације или појединачних санкција против играча због њиховог порекла или националности''.
Претходно је некадашњи француски фудбалер Ерик Кантона у Лондону на концерту ''За Палестину'' позвао на избацивање Израела са међународних такмичења.
– Четири дана након почетка рата у Украјини, ФИФА и УЕФА су суспендовале Русију. Сада је прошло 716 дана од онога што Амнести Интернешенел назива геноцидом, а Израелу је и даље дозвољено да учествује. Чему ови двоструки стандарди? ФИФА и УЕФА морају суспендовати Израел. Клубови морају одбити да играју против израелских тимова – рекао је 59-годишњи бивши француски репрезентативац.