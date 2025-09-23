broken clouds
ЈОВИЋ И ЛУЧИЋ ДОБИЛИ ДРУШТВО У МИНХЕНУ: Тарлаћ довео још једног Србина

23.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: АБА лига ј.т.д./Драгана Стјепановић

Српски кошаркаш Алекса Раданов нов је чланов Бајерна, саопштио је клуб из Минхена.

Раданов је са Бајерном потписао уговор до краја године, он је већ неколико недеља тренирао са Бајерном. Поред њега, у редове немачког клуба дошао је и Американац Дејвид Мекормак, потписавши уговор до краја сезоне.

– Добијамо два висококвалитетна играча, Алексу и Дејвида, који или већ познају тим или у Дејвидовом случају, познају обе лиге. Ово омогућава нашим повређеним играчима да раде на свом опоравку без притиска. Поред тога, кроз ротацију, можемо боље да уравнотежимо оптерецћење наших кључних играча – ​​рекао је спортски директор Бајерна Драган Тарлаћ, а преноси сајт клуба.

Раданов је прошле сезоне играо за Мегу и Легију из Варшаве, док је Мекормак наступао за Олимпију из Милана и Албу.

За екипу из Минхена играју српски кошаркаши Стефан Јовић и Владимир Лучић.

Бајерн ће 30. септембра гостовати Панатинаикосу у првом колу Евролиге.

