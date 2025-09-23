НАСТАВЉАЈУ СЕ РАДОВИ Ревитализација нове деонице Великог бачког канала код Сомбора и пуном јеку
Наставак радова на каналу Врбас-Бездан представља континуитет са претходним радовима ЈВП „Воде Војводине“ на ревитализацији Великог бачког канала.
Деоница на којој се тренутно изводе радови дужине је 900 метара, а налази се на км 56+200 – 57+100 у градској зони Сомбора. Пројектом су предвиђени геодетски и припремни радови, формирање нове радно-инспекционе стазе, односно спуштање постојеће багерске стазе, измуљење корита канала, ископ канала, уклањање постојеће депоније и радови на уређењу приобаља.
До сада је завршено кошење биљне вегетације, уклањање стабала, уређење атарских путева којима ће се транспортовати ископани и измуљени материјал. Такође, у току су радови на ископу инспекционе стазе која ће бити ширине пет метара, а која ће омогућити лакши приступ механизацији каналу.
Радови су започели у августу, а рок за завршетак радова је 300 календарских дана.
Ревитализацијом канала Врбас – Бездан створиће се бољи услови за наводњавање пољопривредног земљишта, као и ефикасније одводњавање у време одбране од унутрашњих вода.
