СТОЈКОВИЋ НА ДОДЕЛИ „ЗЛАТНЕ ЛОПТЕ“: Драго ми је због Дембелеа, Пеђа и ја били у кругу кандидата... друга су времена, фудбал се променио
Селектор репрезентације Србије Драган Стојковић изјавио је да је фудбалер Пари Сен Жермена Усман Дембеле заслужено добио "Златну лопту".
Стојковић је у понедељак присуствовао свечаности у Паризу на којој је додељена "Златна лопта" за најбољег играча света у избору Франс фудбала.
– Много ми је драго због Дембелеа, јер је на почетку каријере имао много проблема са повредама. Преласком из Барселоне у ПСЖ, пронашао је себе и ове сезоне био кључни играч у походу на трофеј Лиге шампиона. Дао је гол који је био увертира у велики преокрет против Манчестер ситија, када је његов тим био на прагу елиминације, после три гола Штутгарту, па два Бресту... погодак на Енфилду који је омогућио Донаруми да се прослави у серији пенала... гол против Арсенала у полуфиналу и никако не треба заборавити две асистенције у великој победи против Интера у Минхену. Заслужено је понео ласкаво признање – рекао је Стојковић, пренео је званични сајт ФСС.
Друго место припало је фудбалеру Барселоне Ламину Јамалу.
– Свакако да и млади Шпанац припада категорији вансеријских играча. Његово време тек долази и питање је тренутка када ће освојити 'Златну лопту'. Наравно, за такав подвиг, поред успеха са репрезентацијом, неопходно је да и Барселона освоји Лигу шампиона – изјавио је селектор Србије.
Пари Сен Жермен је имао највише лауерата на избору за најбоље фудбалере света.
– Допала ми се изјава Луиса Енрикеа одмах након проглашења за најбољег тренера. Потенцирао је на колективном духу, који је у фудбалу много важнији од индивидуалног квалитета. Они су успели да направе симбиозу та два фактора и заслужено су постали прваци Европе. Играли су фантастичан фудбал, а доминација у финалу против Интера најбоље говори о снази њиховог колектива. Уједно и потврда да у фудбалу рад и улагања на дуже стазе дају резултат. Инвеститори из Катара су 15 година чекали на трофеј Лиге шампиона и када је деловало као немогућа мисија, успели су да остваре циљ – изјавио је Стојковић.
Свечаности су присуствовали и Предраг Мијатовић и Христо Стоичков.
– Христо је освојио 'Златну лопту', Пеђа и ја смо свако у своје време били у кругу кандидата. Друга су времена, фудбал се много променио. Играчи данас имају далеко боље услове за тренинг, бољу инфраструктуру, играју на квалитетнијим подлогама. Сваки тај сусрет прија и евоцира успомене. Са Пеђом су увек разговори о фудбалу, репрезентацији, наредним изазовима… Причали смо о мечевима против Албаније и Андоре, за нас је тај октобарски прозор кључан по питању пласмана на Светско првенство. Морамо да будемо спремни и да покажемо право лице – закључио је Стојковић.