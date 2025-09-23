СОМБОРСКА ЛИГА Борац и Раднички поделили бодове у Товаришеву
Борац - Раднички (СО) 2:2 (1:1)
ТОВАРИШЕВО: Стадион “Миладин Вујин” гледалаца 250, судија: Јанковић (Апатин), стрелци: Јандрић у 33. и Гајић у 89. (из пенала) за Борац, Миљковић у 16. Јапунџић у 67. минуту за Раднички. Жути картони: Гајић, Петковић, Бељин (Борац), Вукашиновић, Пантелинац (
БОРАЦ: Клисарић, Миловац, Зелен, Станишић, Ћосић (Радивојков), Гајић, Петковић, Баланго, Бељин (Николић), Ковачевић, Јандрић.
РАДНИЧКИ: Лагунџин, Замбо (Ђурђев), Праштало, Бацић, Вукашиновић, Мишковић, Јапунџић, Бабић (Лујић), Репац, Вукомановић, Ковачић.
Врло добру партију пружила су оба тима, с тим што су играчи Борца имали више од игре. Гости су дошли до вођства преко Мишковића.
Борца је више нападао, а плод једне добре акције је гол Јандрића за поравнање. Погодили су домаћи пречку и ставу.
Гости су дошли до новог вођства, али у самој завршници срушен је играч Борца у шеснаестерцу. Судија је досудио најстрожу казну, а сигуран реализатор је био Гајић.
Б. Гајић