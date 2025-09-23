few clouds
СОМБОРСКА ЛИГА Борац и Раднички поделили бодове у Товаришеву

23.09.2025. 14:08 14:09
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: pixabay.com

Борац - Раднички (СО) 2:2 (1:1)

ТОВАРИШЕВО: Стадион “Миладин Вујин” гледалаца 250, судија: Јанковић (Апатин), стрелци: Јандрић у 33. и Гајић у 89. (из пенала) за Борац, Миљковић у 16. Јапунџић у 67. минуту за Раднички. Жути картони: Гајић, Петковић, Бељин (Борац), Вукашиновић, Пантелинац (

БОРАЦ: Клисарић, Миловац, Зелен, Станишић, Ћосић (Радивојков), Гајић, Петковић, Баланго, Бељин (Николић), Ковачевић, Јандрић.

РАДНИЧКИ: Лагунџин, Замбо (Ђурђев), Праштало, Бацић, Вукашиновић, Мишковић, Јапунџић, Бабић (Лујић), Репац, Вукомановић, Ковачић.

Врло добру партију пружила су оба тима, с тим што су играчи Борца имали више од игре. Гости су дошли до вођства преко Мишковића.

Борца је више нападао, а плод једне добре акције је гол Јандрића за поравнање. Погодили су домаћи пречку и ставу.

Гости су дошли до новог вођства, али у самој завршници срушен је играч Борца у шеснаестерцу. Судија је досудио најстрожу казну, а сигуран реализатор је био Гајић.

Б. Гајић



Фудбалски резултати и пласман

Резултати утакмица

Младост – Славија 1:1
ЧСК пивара – Крила Крајине 2:0
Кордун – Кривањ 2:1
Липар – Раванград 1:1
Полет – БСК 2:3
Борац 46 – Раднички 2:2
Динамо 1923 – Црвенка 4:0
Русин – ЖАК 0:0

Пласман

Поз Клуб Ут П Н И ГР Б
1 БСК 6 5 0 1 13:5 15
2 Динамо 6 4 2 0 16:3 14
3 ЖАК 6 4 2 0 10:3 14
4 ЧСК Пива. 6 4 0 2 7:4 12
5 Црвенка 6 3 2 1 11:9 11
6 Русин 6 2 3 1 13:8 9
7 К. Крајине 6 3 0 3 12:13 9
8 Кривањ 6 3 0 3 9:11 9
9 Кордун 6 3 0 3 7:9 9
10 Раванград 6 2 1 3 8:6 7
11 Радни. (С) 6 2 1 3 4:11 7
12 Полет (С) 6 1 1 4 10:13 4
13 Славија 6 1 1 4 6:9 4
14 Липар 6 1 1 4 8:12 4
15 Млад. (МБ) 6 1 1 4 6:20 4
16 Борац 6 0 3 3 7:11 3

