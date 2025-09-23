РЕГИОНАЛНА ВАТЕРПОЛО ЛИГА: Потписан Меморандум, победнику 50.000 евра
Меморандум о формирању Регионалне ватерполо лиге у којој ће учествовати осам клубова из Србије и Црне Горе потписан је у Подгорици, саопштио је Ватерполо савез Србије (ВСС).
Меморандум су потписали председник Ватерполо савеза Србије Виктор Јеленић и председник Ватерполо и пливачког савеза ЦГ Никола Милић.
Србију ће у регионалном такмичењу представљати Нови Београд, Раднички, Партизан, Шабац и Црвена звезда, а Црну Гору - Јадран ХН, Приморац и Будућност. Почетак регионалног такмичења заказан је за петак, 26. септембар.
– Ватерполо је најтрофејнији спорт на просторима бивше Југославије. Надам се да ће ово такмичење подићи ватерполо у нашим земљама на виши ниво – рекао је Јеленић, пренео је ВСС.
– Верујем да ће ово такмичење да буде прекретница за будућност ватерпола на овим просторима – додао је Милић.
Председници оба Савеза су нагласили да је лига отворена и за представнике Хрватске, који ове сезоне неће учествовати у регионалном такмичењу.
– Жао ми је што лига није остала у истом формату, јер је то било вероватно најјаче такмичење у Европи. Желимо да пошаљемо поруку да је Хрватски ватерполо савез и те како добродошао да поново буде део Регионалне лиге. Тако бисмо лигу учинили јачом и занимљивијом. Ово би требало да посматрамо као добар спортски производ, као основ да би се обезбедили што бољи финансијски услови за будућност такмичења и како би се потенцијални спонзори пронашли интерес за улагање – изјавио је Милић.
Јасно је да лига не може да буде иста као прошле сезоне, навео је Јеленић.
– Надам се да ће сви проблеми да се реше и да ће већ од наредне сезоне бити другачије. Најважније је да пронађемо што више спонзора и људи који желе да помогну ватерполу. Финансије у нашем малом спорту нису велике, а могу да дају велике резултате – истакао је председник ВСС.
Победнику Регионалне ватерполо лиге припашће новчана награда од 50.000 евра, другопласираном 30.000, а трећепласираном 20.000.
– Мислим да је то добар показатељ у ком правцу би требало да идемо. Нешто смо понудили, обећали и дали клубовима, који су ослобођени такси за судије и делегата. Ово је велики корак напред, којим шаљемо јасну поруку да верујемо да ће у наредном периоду да све буде боље – нагласио је Милић.
Седиште Регионалне ватерполо лиге биће у Подгорици.
– Место је мање битно у односу на односе које треба да градимо и пут којим би требало да идемо, али за нас је то значајно, уз захвалност колегама из Србије на поверењу. Мислим да то показује искрени пријатељски однос два национална савеза – закључио је Милић.