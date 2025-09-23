few clouds
РЕГИОНАЛНА ВАТЕРПОЛО ЛИГА: Потписан Меморандум, победнику 50.000 евра

23.09.2025. 14:36 14:37
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: Ватерполо и пливачки савез Црне Горе

Меморандум о формирању Регионалне ватерполо лиге у којој ће учествовати осам клубова из Србије и Црне Горе потписан је у Подгорици, саопштио је Ватерполо савез Србије (ВСС).

Меморандум су потписали председник Ватерполо савеза Србије Виктор Јеленић и председник Ватерполо и пливачког савеза ЦГ Никола Милић.

Србију ће у регионалном такмичењу представљати Нови Београд, Раднички, Партизан, Шабац и Црвена звезда, а Црну Гору - Јадран ХН, Приморац и Будућност. Почетак регионалног такмичења заказан је за петак, 26. септембар.

Ватерполо је најтрофејнији спорт на просторима бивше Југославије. Надам се да ће ово такмичење подићи ватерполо у нашим земљама на виши ниво рекао је Јеленић, пренео је ВСС.

Верујем да ће ово такмичење да буде прекретница за будућност ватерпола на овим просторима додао је Милић.

Председници оба Савеза су нагласили да је лига отворена и за представнике Хрватске, који ове сезоне неће учествовати у регионалном такмичењу.

Жао ми је што лига није остала у истом формату, јер је то било вероватно најјаче такмичење у Европи. Желимо да пошаљемо поруку да је Хрватски ватерполо савез и те како добродошао да поново буде део Регионалне лиге. Тако бисмо лигу учинили јачом и занимљивијом. Ово би требало да посматрамо као добар спортски производ, као основ да би се обезбедили што бољи финансијски услови за будућност такмичења и како би се потенцијални спонзори пронашли интерес за улагање изјавио је Милић.

Јасно је да лига не може да буде иста као прошле сезоне, навео је Јеленић. 

Надам се да ће сви проблеми да се реше и да ће већ од наредне сезоне бити другачије. Најважније је да пронађемо што више спонзора и људи који желе да помогну ватерполу. Финансије у нашем малом спорту нису велике, а могу да дају велике резултате истакао је председник ВСС.

Победнику Регионалне ватерполо лиге припашће новчана награда од 50.000 евра, другопласираном 30.000, а трећепласираном 20.000.

Мислим да је то добар показатељ у ком правцу би требало да идемо. Нешто смо понудили, обећали и дали клубовима, који су ослобођени такси за судије и делегата. Ово је велики корак напред, којим шаљемо јасну поруку да верујемо да ће у наредном периоду да све буде боље нагласио је Милић.

Седиште Регионалне ватерполо лиге биће у Подгорици.

Место је мање битно у односу на односе које треба да градимо и пут којим би требало да идемо, али за нас је то значајно, уз захвалност колегама из Србије на поверењу. Мислим да то показује искрени пријатељски однос два национална савеза закључио је Милић.

ватерполо регионална лига за ватерполисте
