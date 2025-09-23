(МАПА) ВАЖНЕ ЛИНИЈЕ СУТРА МЕЊАЈУ СВОЈУ РУТУ Свакодневно превозе студенте и бројне запослене у ширем центру Новог Сада

Због радова на санацији коловоза у Стражиловској улици, на потезу од Радничке улице до Улице Максима Горког, аутобуски саобраћај одвијаће се на следећи начин:



Линије 1, 4, 8

Смер ка Лиману

На раскрсници Булевар Михајла Пупина/Улица Жарка Зрењанина аутобуси продужавају право Булеваром Михајла Пупина, скрећу десно на Трг незнаног јунака, десно на Кеј жртава рације, десно на Булевар цара Лазара до раскрснице са Фрушкогорском улицом и даље настављају редовном трасом.

Смер са Лимана

На раскрсници Булевар цара Лазара/Стражиловска аутобуси настављају право Булеваром цара Лазара, скрећу лево на Кеј жртава рације, продужавају право Београдским кејом, скрећу лево на Трг незнаног јунака, десно на Булевар Михајла Пупина до раскрснице са Улицом Жарка Зрењанина и даље настављају редовном трасом кретања.

Линије 9, 9А

Смер из Петроварадина

Аутобуси са Варадинског моста скрећу десно на Трг незнаног јунака, десно на Београдски кеј, продужавају право Кејом жртава рације, скрећу десно на Булевар цара Лазара до раскрснице са Стражиловском улицом и даље настављају редовном трасом кретања.

Смер са Новог насеља

На раскрсници Булевар цара Лазара/Стражиловска улица аутобуси настављају право Булеваром цара Лазара, скрећу лево на Кеј жртава рације, продужавају право Београдским кејом, скрећу лево на Трг незнаног јунака до Булевара Михајла Пупина и даље саобраћају редовном трасом кретања (преко Варадинског моста).

Линије 18А, 18Б

Смер Н. насеље - Детелинара - Лиман - Н. насеље

На раскрсници Успенска/Јеврејска улица аутобуси скрећу десно у Јеврејску улицу, лево на Булевар ослобођења, десно на Булевар цара Лазара и даље настављају редовном трасом кретања.

Смер Н. насеље - Лиман - Детелинара - Н. насеље

На раскрсници Булевар цара Лазара/Булевар ослобођења аутобуси скрећу лево на Булевар ослобођења, десно у Јеврејску улицу, лево у Успенску улицу до Шафарикове и даље настављају редовном трасом кретања.

Линије 11А, 11Б

Смер Ж. станица - Болница - Лиман - Ж. станица

На раскрсници Булевар цара Лазара/Стражиловска аутобуси настављају право Булеваром цара Лазара, затим Кејом жртава рације до раскрснице са Улицом Максима Горког и даље саобраћају редовном трасом.

Смер Ж. станица - Лиман - Болница - Ж. станица

На раскрсници Кеј жртава рације/Максима Горког аутобуси продужавају Кејом жртава рације, затим Булеваром цара Лазара до раскрснице са Стражиловском улицом и даље настављају редовном трасом.

На измењеном делу трасе наведених аутобуских линија користиће се постојећа стајалишта других линија.

Поред постојећих стајалишта других линија, аутобуси на линијама 1, 4, 8, 9, 9а и 11а користиће привремена стајалишта на Булевару цара Лазара (испред Технолошког факултета) и на Кеју жртава рације - Максима Горког.