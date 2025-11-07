ЈОШ КОРАК ДО 101. ТРОФЕЈА Ђоковић победио за финале Атине!
Српски тенисер Новак Ђоковић пласирао се у финале АТП 250 турнира у Атини.
Српски тенисер Новак Ђоковић пласирао се у финале АТП турнира у Атини пошто је победио Немца Јаника Ханфмана резултатом 2:0 (6:3, 6:4) за сат и 19 минута игре.
Ђоковићу је за освајање првог сета био довољан један брејк пошто је успешно сачувао свој сервис.
У другом сету Ханфман, 117. на АТП листи, први прави брејк за вођство 3:1, али му Ђоковић узвраћа у наредном гему. Србин затим прави још један брејк и тако решава меч.
Ђоковић ће сутра, у 144. финалу у каријери, играти против победника меча Лоренцо Музети (Италија) - Себастијан Корда (САД).
Меч Србина и Немца су, између осталих, са трибина пратили и премијер Грчке, Киријакос Мицотакис, и тренер кошаркаша Панатинаикоса Ергин Атаман.
АТП турнир у Атини је из категорије 250, а наградни фонд износи 766.715 евра.