ФК ВОЈВОДИНА ПОЗИВА НА „КАРАЂОРЂЕ“: Карте за Железничар у продаји

23.09.2025. 14:01
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Војводина
спорт
Фото: ФК Војводина

Фудбалски клуб Војводина у суботу у 21 час дочекује Железничар из панчева у 10. колу Суперлиге Србије.

– Војводина је ове јесени победила на три од четири домаће утакмице, освојила је 10 од 12 могућих бодова и то је најбољи позив да се у суботу у што већем броју поново окупимо на нашем „Карађорђу“ – наводи се на сајту ФК Војводина. 

Карте по цени од 500 динара за западну, односно 300 динара за источну трибину, навијачи Војводине моћи ће да купе од понедељка, 22. септембра, у званичној клупској продавници на стадиону „Карађорђе“, али и онлајн на линку ОВДЕ.

– Војводинаши, обезбедите своја места, видимо се у суботу од 21 час на „Карађорђу“, да испунимо трибине и помогнемо нашој „старој дами“ да настави победнички низ на нашем стадиону. Ми смо једно, то је наша снага – додаје се у објави клуба. 

фк војводина суперлига фудбал
Извор:
ФК Војводина
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
