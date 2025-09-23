ФК ВОЈВОДИНА ПОЗИВА НА „КАРАЂОРЂЕ“: Карте за Железничар у продаји
Фудбалски клуб Војводина у суботу у 21 час дочекује Железничар из панчева у 10. колу Суперлиге Србије.
– Војводина је ове јесени победила на три од четири домаће утакмице, освојила је 10 од 12 могућих бодова и то је најбољи позив да се у суботу у што већем броју поново окупимо на нашем „Карађорђу“ – наводи се на сајту ФК Војводина.
Карте по цени од 500 динара за западну, односно 300 динара за источну трибину, навијачи Војводине моћи ће да купе од понедељка, 22. септембра, у званичној клупској продавници на стадиону „Карађорђе“, али и онлајн на линку ОВДЕ.
– Војводинаши, обезбедите своја места, видимо се у суботу од 21 час на „Карађорђу“, да испунимо трибине и помогнемо нашој „старој дами“ да настави победнички низ на нашем стадиону. Ми смо једно, то је наша снага – додаје се у објави клуба.