23.09.2025.
Нови Сад
„ОРЛОВИ“ ДОБИЛИ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ РИВАЛА: Да ли ће се поново срести са дужницима из групне фазе?

23.09.2025. 13:50
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФИВБ

Одбојкаши Чешке пласирали су се у четвртфинале Светског првенства на Филипинима.

У осмини финала у Пасај Ситију победили су Тунис резултатом 3:0 (25:19, 25:18, 25:23).

Најефикаснији у селекцији Чешке био је Патрик Индра са 14 поена, док су Јан Галабов и Лукас Вашина забележили по 13.

У репрезентацији Туниса најбољи су били Али Бонги и Осама Бен Ромдан са по 10 поена.

Одбојкаши Чешке играће 25. септембра у четвртфиналу СП са победником дуела између Србије и Ирана, који је на програму од 14 сати. Ако наша селекција победи поново ће играти против Чеха, од којих је доживела убедљив пораз у 1. колу групне фазе шампионата. 

У преостала три четвртфинала СП састаће се: Италија - Белгија, Пољска - Турска и САД - Бугарска.

 

сп у одбојци одбојкаши србије
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
