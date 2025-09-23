Искључења струје за среду, 24. септембар
23.09.2025. 11:00 11:21
Коментари (0)
Због ремонта дистрибутивних, трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже у среду, 24. септембра, без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама:
НОВИ САД: Вршачка 50-76, 49-75, семафор, Милана Кома 12-38, 13-39, Богдана Шупута 51-67, 58а-76, Ади Ендреа 11-35, 20-40, од 08:00 до 09:00
Војводе Бојовића 5, Вука Караџића 2-4, Лукијана Мушицког 4-6, Масарикова 1-25, 2-8, Јована Суботића 1-5, 2, Јосипа Руњанина 1-3, 2
Шафарикова 22-24, Успенска 12-18, Успенска црква, Евангелистички црква и центар, од 08:30 до 10:30
Војводе Бојовића 21, Мој киоск, Житни Трг 2-8, Мој киоск, Масарикова 14-18, 27, Хиландарска 2, 5-9, од 09:00 до 10:00
ПЕТРОВАРАДИН: Рељковићева 1-7, 15-25, 6-30, од 09:30 до 10:30