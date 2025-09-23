БИСЕР БАЧКЕ ТОПОЛЕ - ЈЕЗЕРО У КОЈЕМ СЕ ПРИРОДА ОГЛЕДА Од риболовачких прича до мириса лаванде БАШТИНА КОЈА ЖИВИ
У срцу севера Бачке, окружен равницама које се протежу до хоризонта, крије се природни бисер који представља спој богате културне традиције и очуване природне лепоте.
Бачкотополско језеро није само водено огледало војвођанског неба, него је живо сведочанство како природа и култура могу да се преплићу у хармоничној целини.
Недавна категоризација Бачке Тополе као туристичке дестинације потврдила је значај овог природног и културног комплекса.
"Свакако позитивно оцењујемо што је извршена категоризација и што је Бачка Топола добила статус туристичког места IV категорије", истичу представници Туристичке организације Бачке Тополе, наглашавајући да ова одлука доноси званичну видљивост овом јединственом природно-културном наслеђу.
Језеро као чувар природне баштине
Бачкотополско језеро представља срце природне баштине овог краја. Кроз генерације, ово језеро је било сведок промена, чувар традиције и дом разноврсне флоре и фауне.
"Плажа на Бачкотополском језеру се сваке године припрема за купалишну сезону, редовно се одржава, а посебна пажња се посвећује развоју риболовног туризма", објашњавају из Туристичке организације Бачке Тополе.
Риболовна традиција овог краја сеже далеко у прошлост, а језеро и данас чува ову културну праксу.
"Редовно се врши порибљавање, па је ове године у пролеће рибљи фонд појачан са једном тоном једногодишњег шарана, док ће на јесен стићи још једна тона", наводе из ТО Бачке Тополе.
Риболовачка такмичења која се традиционално одржавају на језеру нису само спортски догађаји - они представљају чување културне традиције која повезује генерације.
Лаванда - нови симбол културног наслеђа
Међу најупечатљивијим симболима културне баштине Бачкотополског језера свакако је плантажа лаванде, која је постала препознатљив знак овог краја.
"Све је популарнија и плантажа лаванде која је тамо засађена, а сваке године привлачи све већи број посетилаца током бербе лаванде и пратећих програма - од радионица и концерата до часова јоге", истичу представници Туристичке организације Бачке Тополе.
Ова љубичаста оаза представља савршен пример како се традиционално пољопривредно знање може трансформисати у културну атракцију. Берба лаванде постала је прави културни ритуал који спаја медицинске традиције, уметност и спиритуалност на јединствен начин.
Атељеји као мост између природе и културе
Комплекс Атељеа ликовних уметника, којим управља Дом културе, представља срце културне баштине уз обалу језера.
"На обали се налази комплекс Атељеа ликовних уметника, којим управља Дом културе", наводе из ТО Бачке Тополе. Овај простор омогућава уметницима да црпе инспирацију из природног окружења, стварајући дела која рефлектују дух овог краја.
Атељеји нису само радни простори они су живи центри културног стварања где се традиција преноси кроз уметничко изражавање, где се чува меморија краја кроз боје, облике и текстуре.
Традиционалне манифестације као чувари идентитета
Бачкотополско језеро дом је и бројних традиционалних манифестација које чувају културно наслеђе. "На језеру се традиционално одржава маратон у пливању, активно лето као и више риболовачких такмичења", објашњавају из Туристичке организације Бачке Тополе.
Ови догађаји нису само спортске активности они представљају чување традиција које повезују заједницу са њеним природним окружењем. Маратон у пливању повезује човека са водом на најнепосреднији начин, док риболовачка такмичења чувају вековне вештине које су биле основ опстанка наших предака.
Природна баштина шире општине
Богатство природне и културне баштине протеже се преко граница самог језера. "У другим местима општине такође се налазе значајне туристичке тачке: у Пачиру је чувено језеро са лековитом водом, у Старој Моравици Рекреативни центар, а у Бајши популарно купалиште", наводе представници Туристичке организације Бачке Тополе.
Свако од ових места носи своју причу, своју традицију лечења и опуштања, чувајући тако разноврсно наслеђе које чини овај крај јединственим.
Чување за будуће генерације
"Наш циљ је да постојећу туристичку понуду очувамо и развијамо", истичу из ТО Бачке Тополе, наглашавајући важност одрживог приступа културној и природној баштини. Овај став одражава свест о одговорности према будућим генерацијама - да им се остави наслеђе које ће моћи да цене и чувају.
Бачкотополско језеро представља живи музеј под ведрим небом, где се природна лепота спаја са богатом културном традицијом. Овде лаванда мирише на историју, вода чува приче генерација, а уметност цвета уз обалу. То је место где се баштина не само чува већ и живи, дише и преноси даље кроз сваки дан, сваки фестивал, сваки уметничко дело.
Е. Р. Д.
Пројекат „Културна и природна баштина – туристички драгуљи Бачке Тополе“ реализује Дневник Војводина Пресс, а суфинансиран је из буџета Општине Бачка Топола. Ставови изнети у подржананом медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.