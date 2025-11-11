ВИЦЕШАМПИОНСКА ТИТУЛА ПАВЛОВИЋУ: Успех српског аутомобилисте у Про-Ам класи
Српски аутомобилиста Милош Павловић, заједно са тимским колегом Алесијом Руфинијем из екипе АСР, освојио је вицешампионску титулу у класи Про-Ам у оквиру такмичења Ламборџини Супер Трофео Европа.
У саопштењу из тима српског аутомобилисте се наводи да су Павловић и Руфини осигурали вицешампионску титулу на последњем, шестом тркачком викенду ове сезоне, који је одржан на стази "Марко Симончели" у Мизану, у оквиру великог Ламборџини Супер Трофео Светског финала.
– За нама је веома напоран тркачки викенд, с обзиром да смо на стази због обавеза у европском шампионату, а потом и због Светског финала, провели практично недељу дана. Веома сам задовољан са исходом Ламборгини Супер Трофео Европа шампионата с обзиром да смо завршили на другом месту у нашој категорији. Била је то веома тесна борба у којој се до последњег круга није знало ко ће завршити на којој позицији на крају. Поносан сам што смо успели да завршимо као други јер је то, искрено, неочекиван резултат којем се нисмо надали кад је сезона почињала – рекао је Павловић.
– Што се тиче Светског финала, нажалост ту нисмо имали среће. Алесио је добио ударац на почетку трке и ја једноставно нисам имао довољно времена да надокнадим изгубљено време. Без обзира на тај исход, гледамо на управо завршену Супер Трофео сезону као на нешто позитивно. Надам се да ћемо се додатно побољшати за следећу годину и успети да направимо још тај један мали корак ка самом врху – додао је Павловић.
Следећа сезона Ламборџини Супер Трофео Европа такмичења почеће 10. априла 2026. године тркачким викендом на стази Пол Рикар у Француској, а као и ове године планирано је одржавање шест тркачких викенда са по две 50-минутне трке.