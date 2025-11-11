СРПКИЊЕ НА ИСЛАНДУ ПОЧИЊУ БОРБУ ЗА ЕВРОБАСКЕТ: Да се не понови Болоња
Кошаркашице Србије гостоваће у среду од 20.30 часова Исланду у утакмици групе Г квалификација за ЕП 2027. године.
Кошаркашице Србије су у уторак ујутру отпутовале на Исланд.
Селектор Србије Милош Павловић одлучио је да на Исланд отпутују Драгана Станковић, Јована Ногић, Маша Јанковић, Ивана Раца, Невена Росић, Јована Боричић, Јована Јевтовић, Александра Станаћев, Јована Поповић, Марта Јовановић, Надежда Недељков, Марта Митровић, Ивана Катанић, Александра Катанић и Теодора Турудић.
Кошаркашица Србије Јована Ногић изјавила је да је њен тим спреман за тај дуел.
– Енергија је на високом нивоу и девојке су узбуђене, знамо се још од млађих категорија, имале су успеха са селектором још тада. Кошаркашки ћемо се уклопити за ово мало времена и покушавамо да будемо максимално фокусиране, па ми се чини да ће све бити добро. Слушамо стручни штаб и навикавамо се на нове филозофије, одбацујемо старе навике. Слушамо шта се тражи од нас и биће добро. Нисмо задовољне учинком на ЕП у Болоњи и нећемо да се то понови, већ желимо да одемо на европско и светско првенство. То је сарадња, морамо да помогнемо новом стручном штабу и они нама – изјавила је Ногић, пренео је званични сајт КСС.
Кошаркашица Србије Драгана Станковић вратила се у национални тим пошто је пропустила претходно окупљање због повреде.
– Драго ми је да сам овде, имамо мало времена, али уз добру организацију можемо да остваримо све што је зацртано. Имамо нови систем, али верујем да смо овде сви у неку руку професионалци. Гледамо да што пре похватамо све што нови селектор каже, није превише захтеван на почетку, пошто нема простора... Не идемо толико широко, фокусирамо се на пар вежби у одбрани и нападу, да бисмо што пре ушли у његов систем – навела је Станковић.
Она је потом анализирала селекцију Исланда.
– Не знамо толико о Исланду, али верујем да ће да се боре, нарочито на домаћем терену. Имају три играча који се истичу, немају класичну петицу, нападају споља. Најважнија је борбеност, не смемо да уђемо у њихов ритам брзе игре – објаснила је Станковић.
Кошаркашице Србије ће у суботу 15. новембра од 18 сати дочекати репрезентацију Португалије у Хали спортова „Ранко Жеравица“.