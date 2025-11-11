ДО КРАЈА МЕСЕЦА ВРШЧАНИ МОРАЈУ ДА ИЗМИРЕ ОВУ ОБАВЕЗУ Након 30 година истиче самодопринос за канализацију, ево шта треба да урадите
Самодопринос за канализацију, који је у Вршцу уведен још 1995, престаје да важи 30. новембра ове године, па локална самоуправа обавештава све послодавце и надлежне субјекте да до тог датума измире своје обавезе.
Овај самодопринос важио је до потпуне изградње канализације у граду или најдуже 30 година, што је сада истекло.
За то време изграђено је преко 100 километара фекалне мреже, која покрива 95 посто домаћинстава. Грађани су све то сами финансирали, издвајањем 1,3 посто од својих плата.
Домаћинства која још нису добила канализацију, налазе се у не толико приступачним деловима града, углавном на падини Вршачких планина.
Није нам познато да ли ће и када и њима бити омогућено да престану да користе септичке јаме, као ни на који начин би се те инвестиције финансирале.