clear sky
10°C
11.11.2025.
Нови Сад
eur
117.1905
usd
101.3145
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДО КРАЈА МЕСЕЦА ВРШЧАНИ МОРАЈУ ДА ИЗМИРЕ ОВУ ОБАВЕЗУ Након 30 година истиче самодопринос за канализацију, ево шта треба да урадите

11.11.2025. 12:54 12:59
Пише:
Дневник
Извор:
Новости
Коментари (0)
Дневник, Р. Хаџић
Фото: Дневник/ Р. Хаџић

Самодопринос за канализацију, који је у Вршцу уведен још 1995, престаје да важи 30. новембра ове године, па локална самоуправа обавештава све послодавце и надлежне субјекте да до тог датума измире своје обавезе.

Овај самодопринос важио је до потпуне изградње канализације у граду или најдуже 30 година, што је сада истекло.

За то време изграђено је преко 100 километара фекалне мреже, која покрива 95 посто домаћинстава. Грађани су све то сами финансирали, издвајањем 1,3 посто од својих плата.

Домаћинства која још нису добила канализацију, налазе се у не толико приступачним деловима града, углавном на падини Вршачких планина.

Није нам познато да ли ће и када и њима бити омогућено да престану да користе септичке јаме, као ни на који начин би се те инвестиције финансирале.

 

Вршац канализација
Извор:
Новости
Пише:
Дневник
Војводина Банат
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај