(ФОТО) СРБИЈА ИМА ШАМПИОНА ЕВРОПЕ У БОКСУ: Растко Симић освојио злато, нашима пет медаља
Српски боксер Растко Симић освојио је злато на Европском првенству за млађе сениоре и омладинце у Јеревану.
У категорији до 80 кг Растко Симић је у борби за трон победио Михаила Усова из Русије на поене 4:1 и ушао у историју овог такмичења.
Симић је у Јеревану, на путу до тутуле, забележио три победе, једну техничким нокаутом. Растко Симић је бриљирао и победама у четвртфиналу против Молдавца Анатолија Гавриљука и у полуфиналу против Јерменца Хамлета Адамијана.
Српски репрезентативац Марко Пижурица у категорији до 92 кг поразом од Руса Владимира Ермакова 0:5 стигао је до сребрног одличја на Европском шампионату у Јеревану. Пижурица је најпре у четвртфиналу савладао Луку Квирикадзеа из Грузије, затим у полуфиналу већ у првој рунди је стигао до тријумфа над Молдавцем Мирабом Друмеом.
Српски репрезентативци освојили су и три бронзане медаље: Никола Богатиноски (до 57 кг), Петар Сандић (до 63,5 кг) у омладинској конкуренцији (У19) и у узрасту млађих сениора (У23) Димитриј Горбенко (до 63,5 кг).
У конкуренцији омладинаца Србију су представљали: Никола Максимовић (до 51 кг), Филип Станојевић (до 54 кг), Никола Богатиноски (до 57 кг), Петар Сандић (до 63,5 кг), ), Василије Ђурђевић (до 67 кг), Огњен Вучићевић (до 75 кг), Ђорђе Ђорић (до 80 кг) и Вељко Ристић (до 86 кг), Кевин Мајор (до 92 кг).
Мушку селекцију Србије у узрасту такмичара испод 23 године у главном граду Јерменије представљали су Растко Симић (до 80кг), Дмитриј Горбенко (до 63,5 кг), Филип Џида (до 67 кг), Хамза Рашљанин (до 71 кг), Ахмед Маврић (до 75 кг) и Марко Пижурица (до 92 кг).
У стручном штабу мушке селекције Србије у Јеревану су селектор омладинске репрезентације Бранислав Јовичић, кубански тренер Хорхе Луис Фромета, Милисав Вук Симић и Рус Артем Горбенко.
У билансу медаља, Србија на ЕП у главном граду Јерменије има укупно 14 одличја (рачунајући и женску селекције Србије), три златне, пет сребрних и шест бронзаних. У мушкој конкуренцији освојено је пет медаља, по једна златна и сребрна, и три бронзане.