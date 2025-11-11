clear sky
11°C
11.11.2025.
Нови Сад
eur
117.1905
usd
101.3145
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) СРБИЈА ИМА ШАМПИОНА ЕВРОПЕ У БОКСУ: Растко Симић освојио злато, нашима пет медаља

11.11.2025. 13:08 13:11
Пише:
Дневник
Извор:
Боксерски савез Србије
Коментари (0)
спорт
Фото: Боксерски савез Србије

Српски боксер Растко Симић освојио је злато на Европском првенству за млађе сениоре и омладинце у Јеревану.

У категорији до 80 кг Растко Симић је у борби за трон победио Михаила Усова из Русије на поене 4:1 и ушао у историју овог такмичења.

Симић је у Јеревану, на путу до тутуле, забележио три победе, једну техничким нокаутом. Растко Симић је бриљирао и победама у четвртфиналу против Молдавца Анатолија Гавриљука и у полуфиналу против Јерменца Хамлета Адамијана.

Српски репрезентативац Марко Пижурица у категорији до 92 кг поразом од Руса Владимира Ермакова 0:5 стигао је до сребрног одличја на Европском шампионату у Јеревану. Пижурица је најпре у четвртфиналу савладао Луку Квирикадзеа из Грузије, затим у полуфиналу већ у првој рунди је стигао до тријумфа над Молдавцем Мирабом Друмеом.

Српски репрезентативци освојили су и три бронзане медаље: Никола Богатиноски (до 57 кг), Петар Сандић (до 63,5 кг) у омладинској конкуренцији (У19) и у узрасту млађих сениора (У23) Димитриј Горбенко (до 63,5 кг).

У конкуренцији омладинаца Србију су представљали: Никола Максимовић (до 51 кг), Филип Станојевић (до 54 кг), Никола Богатиноски (до 57 кг), Петар Сандић (до 63,5 кг), ), Василије Ђурђевић (до 67 кг), Огњен Вучићевић (до 75 кг), Ђорђе Ђорић (до 80 кг) и Вељко Ристић (до 86 кг), Кевин Мајор (до 92 кг).

Мушку селекцију Србије у узрасту такмичара испод 23 године у главном граду Јерменије представљали су Растко Симић (до 80кг), Дмитриј Горбенко (до 63,5 кг), Филип Џида (до 67 кг), Хамза Рашљанин (до 71 кг), Ахмед Маврић (до 75 кг) и Марко Пижурица (до 92 кг).

У стручном штабу мушке селекције Србије у Јеревану су селектор омладинске репрезентације Бранислав Јовичић, кубански тренер Хорхе Луис Фромета, Милисав Вук Симић и Рус Артем Горбенко.

У билансу медаља, Србија на ЕП у главном граду Јерменије има укупно 14 одличја (рачунајући и женску селекције Србије), три златне, пет сребрних и шест бронзаних. У мушкој конкуренцији освојено је пет медаља, по једна златна и сребрна, и три бронзане.

бокс боксери србије боксерски савез србије
Извор:
Боксерски савез Србије
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПЕТО ЕВРОПСКО ЗЛАТО ХЕРОИНЕ СРПСКОГ БОКСА: Сара Ћирковић на крову Старог континента, Србији девет медаља

И Сања Митић заслужено до титуле

спорт

ПЕТО ЕВРОПСКО ЗЛАТО ХЕРОИНЕ СРПСКОГ БОКСА: Сара Ћирковић на крову Старог континента, Србији девет медаља

10.11.2025. 16:43 16:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БОКСЕРСКА РЕПРЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ ОСВОЈИЛА 39 МЕДАЉА на Балкан опену на Палама
balkan open

БОКСЕРСКА РЕПРЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ ОСВОЈИЛА 39 МЕДАЉА на Балкан опену на Палама

20.10.2025. 12:12 12:18
Волим
0
Коментар
0
Сачувај