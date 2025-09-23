few clouds
ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА У СРЕДУ ИГРАЈУ СА СМЕДЕРЕВОМ (15.30): Да Вождовац не буде случајност

23.09.2025. 12:53
Пише:
Вук Гвозденовић
фк кабел
Фото: ФК Кабел

Фудбалери Кабела у среду се састају са Смедеревом у десетом колу Прве лиге Србије на стадиону Пролетера са Слане баре од 15.30 часова.

Црвено-црни су прекинули серију нешто лошијих игара, савладали су фаворизоване „змајеве“ прошлог минулог викенда и јасно ставили до знања противницма да су и те како кадри за солидан пласман.

Дефанзивац Кабела Марко Павић који је против Вождовца одиграо 90 минута истакао је екипа жели нову победу.

– Уписали смо важна три бода у прошлом колу и желимо да наставимо у том ритму. Показали смо да можемо да се носимо са јаким екипама и нема разлога да не упишемо још једну победу. Смедерево је солидна екипа на средини су табеле, али знамо да можемо да их савладамо и тако потврдимо суботњу победу – јасан је Павић.

У 11. колу прволигашког каравана Кабел гостује Динаму у Врању у недељу од 15 сати.

Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Фудбал
