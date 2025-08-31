overcast clouds
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ: Убљани у дубокој надокнади до бодова против Кабела

31.08.2025. 18:10 19:17
Пише:
Вук Гвозденовић
фк јединство
Фото: фк јединство

Фудбалери Кабела поражени су од Јединства 0:1 у шестом колу Прве лиге Србије. Човек одлуке био је Хорд у надокнади времена.

Центарфор Кабела Вук Бошкан је у петом минуту избио сам пред гол Убљана, али је његов шут одбранио Премовић и скренуо лопту у стативу. У наставку поменуте акције, голман гостију је добио ударац у главу у судару са Пауновићем, па га је заменио Јовановић. Имао је тим Душана Бајића још неколико шанси, али су мреже мировале након првих 45 минута.

Изгледну шансу имало је Јединство на почетку другог дела када су изборили слободан ударац пред шеснаестерцем домаћих, али нису озбиљније угрозили Тороманов гол. Јединство је до три бода стигло у дубокој надокнади времена када је Митровић добро извео слободан ударац, а Хорд је био сам у петерцу Кабела и послао је лопту у мрежу.

У наредном колу Кабел гостује Борцу у Чачку 6. септембра.

Кабел - Јединство 0:1 (0:0)

НОВИ САД: Стадион Пролетера, гледалаца: 300. Судија: Н. Катић. Стрелци: Хорд у 90+5. за Јединство. Жути картони: Петровић, Филиповић (аналитичар) (Кабел), Илић, Делимеђац, Бошковић, Љубичић (представник клуба) (Јединство). Црвени картон: Д. Бајић (тренер) (Кабел) у 90. минуту.

КАБЕЛ: Тороман 6,5, Павић 7, Пауновић 6,5 (Велицки), Кочовић 7, Караћ 7 (Петровић 6), Петрић 6, Новевски 6, Бошкан 6,5, Апостоловски 6 (Ђурић), Танасин 6, Пиваш 6,5.

ЈЕДИНСТВО: Премовић 5 (Јовановић), Рогач 6, Делимеђац 5,5 (Поповић), Илић 5 (Ћук), Палући 6 (Митровић 7), Кијевчанин 6, Хорд 8, Дензел 6 (Абас), Миљковић 7, Бошковић 6,5, Билић 6,5.

фк кабел фк кабел нови сад Прва лига Србије
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Фудбал
