scattered clouds
34°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОСЛЕ ПРВОГ ПОРАЗА КАБЕЛА У ПРВЕНСТВУ: Резултат не осликава прави однос снага

21.08.2025. 13:39 14:46
Пише:
Вук Гвозденовић
Коментари (0)
фк кабел
Фото: ФК Кабел

Фудбалери Мачве из Шапца поразили су Кабел са 3:0 у четвртом колу Прве лиге Србије.

Шапчани су брзо дошли до гола из прекида затим су дуплирали предност, а Новосађани нису имали адекватан одговор. За домаће су погађали Марко Николић у 11. минуту, Митар ергелаш у 26. и Дарко Терзић у 68. минуту. 

Дефанзивац Кабела Марко Павић рекао је да упркос слабијој игри резултат не осликава у потпуности стање на терену. 

- Нисмо смели да дозволимо да у раној фази утакмице примимо гол. То нас је уздрамало и ускоро су домаћи стигли и до два гола предности. Стварали смо шансе, али једноставно нисмо успели да погодимо у мету. Резултат не даје праву слику и по приказаном на терену разлика је морала да буде мања. Фокус је већ на недељном сусрету са Вршцем у ком се надамо освајању три бода – поручио је Павић.

Кабел дочекује Банаћане у недељу од 17 сати на стадиону Пролетера.

Кабеловци
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА У СРЕДУ У ШАПЦУ ТРАЖЕ ПРВУ ПОБЕДУ У СЕЗОНИ: Време је за цео плен
фк кабел

ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА У СРЕДУ У ШАПЦУ ТРАЖЕ ПРВУ ПОБЕДУ У СЕЗОНИ: Време је за цео плен

19.08.2025. 12:14 14:57
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КАБЕЛОВЦИ НАСТАВИЛИ СЕРИЈУ РЕМИЈА: Оџачанима бод у Српској Атини
kabel

КАБЕЛОВЦИ НАСТАВИЛИ СЕРИЈУ РЕМИЈА: Оџачанима бод у Српској Атини

17.08.2025. 16:14 16:16
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА УПИСАЛИ ТРЕЋИ РЕМИ У ПРВОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ: Споран поништен гол Бошкана
kabel.

ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА УПИСАЛИ ТРЕЋИ РЕМИ У ПРВОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ: Споран поништен гол Бошкана

16.08.2025. 19:46 19:50
Волим
0
Коментар
0
Сачувај