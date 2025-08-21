ПОСЛЕ ПРВОГ ПОРАЗА КАБЕЛА У ПРВЕНСТВУ: Резултат не осликава прави однос снага
Фудбалери Мачве из Шапца поразили су Кабел са 3:0 у четвртом колу Прве лиге Србије.
Шапчани су брзо дошли до гола из прекида затим су дуплирали предност, а Новосађани нису имали адекватан одговор. За домаће су погађали Марко Николић у 11. минуту, Митар ергелаш у 26. и Дарко Терзић у 68. минуту.
Дефанзивац Кабела Марко Павић рекао је да упркос слабијој игри резултат не осликава у потпуности стање на терену.
- Нисмо смели да дозволимо да у раној фази утакмице примимо гол. То нас је уздрамало и ускоро су домаћи стигли и до два гола предности. Стварали смо шансе, али једноставно нисмо успели да погодимо у мету. Резултат не даје праву слику и по приказаном на терену разлика је морала да буде мања. Фокус је већ на недељном сусрету са Вршцем у ком се надамо освајању три бода – поручио је Павић.
Кабел дочекује Банаћане у недељу од 17 сати на стадиону Пролетера.