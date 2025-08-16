ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА УПИСАЛИ ТРЕЋИ РЕМИ У ПРВОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ: Споран поништен гол Бошкана
Фудбалери Кабела одиграли су трећу нерешену утакмицу у Првој лиги Србије. Новосађани су овог пута ремизирали са Текстилцем из Оџака.
Оџачани су имали иницијативу у уводних 15 минута, а Кабел ју је прекинуо голом Вука Бошкана, који је поништио главни арбитар Лукић због фаула над голманом Самуровићем, иако се стекао утисак да прекршаја није било. Уследиле су добре шансе за домаће, али без конкретизације. Новосађани су се мучили са брзоногим Мустафом који је неколико пута пробио по левом боку, срећом по домаће није био прецизан у завршници напада.
Обе екипе су у друго полувреме ушле решено да стигну до гола. Кабел је имао више лопту у ногама, а гости су били опаснији из контре. Средина другог дела обиловала је неопрезним стартовима и играло се грубо. Вук Бошкан је био најопаснији по гол Текстилца, а центаршутевима је претио капитен Слободан Новаковић. Летаргију је прекинуо Андреј Пиваш силовитим шутем са 25 метара, али се мрежа Оџачана није затресла.
Кабел - Текстилац 0:0
НОВИ САД: Стадион Пролетера, гледалаца: 400. Судија: Лукић (Ваљево). Жути картони: Танасин, Павић, Бајић (тренер) (Кабел), Ђорђевић (тренер), Пушкар (Текстилац).
КАБЕЛ: Тороман, Павић 6 (Јелић), Пауновић 7 (Велицки), Јањић 6 (Апостоловски), Кочовић, Караћ 6 (Петровић), Петрић, Нинковић 6 (Новаковић), Бошкан, Танасин, Пиваш.
ТЕКСТИЛАЦ: Самуровић, Ерик, Пантић, Шавија 6 (Радуловић), Васић, Радосављевић (Ковачевић), Стојановић 6 (Шушњар), Матејић, Ламбулић 6 (Пушкар 6), Ђорђевић 6, Мустафа 7 (Брендон).
В. Гвозденовић