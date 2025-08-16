ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА У СУБОТУ ИГРАЈУ С ТЕКСТИЛЦЕМ У ПРВОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ (17.30): Трећа срећа за црвено-црне?
Фудбалери Кабела почели су сезону у Првој лиги Сребије са два ремија. Изабраници Душана Бајића су најпре одиграли нерешено са Ушћем 1:1, а идентичним резултатом завршен је и дуел с Графичаром.
Новосађани у суботу дочекују доскорашњег члана Суперлиге, екипу Текстилца. Утакмица се игра од 17.30 сати на стадиону Пролетера.
Везиста Андреј Пиваш један је у низу фуадбалера Војводине који је на позајмици у Кабелу где се кали и чека прилику да обуче црвено-бели дрес. Захваљујући сарадњи двеју клубова Кабел, уз Графичар има најмлађу екипу у другом по квалитету такмичењу у држави.
Пиваш је пред дуел с Оџачанима рекао да је време за прву победу.
- У прва два кола смо показали да имамо квалитет да играмо у овом рангу такмичења. Исто тако односм према игри јасно је да можемо да се носимо са свим ривалима. Имали смо добре моменте у оба меча, али је победа изостала. Свесни смо да је време за три бода стога пред нашим навијачима нема калкулација. Напашћемо Текстилац од првог минута ићи на то да дамо гол више и да бодови остану код куће – јасан је Пиваш.