clear sky
26°C
10.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА ОДИГРАЛИ НЕРЕШЕНО СА ГРАФИЧАРОМ: Црвено-црнима поново само бод

10.08.2025. 23:21 23:25
Пише:
Вук Гвозденовић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
kabel
Фото: Танасин асистент за Кабел, фото: ФК Кабел

Фудбалери Кабела одиграли су нерешено са екипом Графичара у другом колу Прве лиге Србије.

Београђани су били приморани да у првом делу праве измену пошто је тешку повреду претрпео Вељко Младеновић. Убрзо је Кабел стигао до предности када је најпре Александар Танасин сјајно центрирао са десно бока, а Андреј Пиваш је надскочио противника и матирао Саву Радановића. Управо је играч који је ушао на терен уместо Младеновића донео Графичару изједначење. Осамнаестогодишњи Вељко Вукојевић је у надокнади времена главом прикуцао лопту мрежу, а велике заслуге иду и Ђорђу Ранковићу који феноменално извео ударац из угла.

Тренер Кабела Душан Бајић је у наставку сусрета у игру убацио искусне играче који су у претходној сезони били међу носиоцима игре црвено-црних. Слободан Новаковић, Стефан Петровић и Лука Гргић су заменили млађе саиграче, али нису успели да донесу ново вођство црвено-црнима.

Кабел је на премијери Прве лиге прошлог викенда ремизирао са Ушћем, а у наредном колу дочекује Текстилац из Оџака.

Графичар - Кабел 1:1 (1:1)

БЕОГРАД: Помоћни терен стадиона Рајко Митић, гледалаца: 500. Судија: Николић. Стрелци: Вукојевић у 45. за Графичар, а Пиваш у 26. за Кабел. Жути картони: Лазић (Графичар), Пауновић, Танасин (Кабел).

ГРАФИЧАР: Радановић 7, Марић 6,5 (Ђорђевић), Дамјановић 6,5 (Јевремовић), Ранковић 7,5, Зарић 6,5 (Вукадиновић), Васиљевић 6,5, Лазић 7, Величковић 6,5, Гудељ 6,5, Ајдар 6,5 (Стојановић), Младеновић 6,5 (Вукојевић 7,5).

КАБЕЛ: Тороман 7, Павић 7, Пауновић 7 (Станисављевић), Јањић 6 (Апостоловски), Кочовић 6,5, Караћ 6,5, Петрић 6,5, Нинковић 6,5 (Новаковић), Бошкан 7 (Гргић), Танасин 7,5, Пиваш 7,5 (Петровић).

В. Г.

 

Пласман обезедио Sofascore

 

фк кабел фк кабел нови сад Прва лига Србије
Извор:
Дневник
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА У НЕДЕЉУ ГОСТУЈУ ГРАФИЧАРУ: По победу у престоницу
kabel

ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА У НЕДЕЉУ ГОСТУЈУ ГРАФИЧАРУ: По победу у престоницу

09.08.2025. 11:01 11:03
Волим
0
Коментар
0
Сачувај