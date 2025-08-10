ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА ОДИГРАЛИ НЕРЕШЕНО СА ГРАФИЧАРОМ: Црвено-црнима поново само бод
Фудбалери Кабела одиграли су нерешено са екипом Графичара у другом колу Прве лиге Србије.
Београђани су били приморани да у првом делу праве измену пошто је тешку повреду претрпео Вељко Младеновић. Убрзо је Кабел стигао до предности када је најпре Александар Танасин сјајно центрирао са десно бока, а Андреј Пиваш је надскочио противника и матирао Саву Радановића. Управо је играч који је ушао на терен уместо Младеновића донео Графичару изједначење. Осамнаестогодишњи Вељко Вукојевић је у надокнади времена главом прикуцао лопту мрежу, а велике заслуге иду и Ђорђу Ранковићу који феноменално извео ударац из угла.
Тренер Кабела Душан Бајић је у наставку сусрета у игру убацио искусне играче који су у претходној сезони били међу носиоцима игре црвено-црних. Слободан Новаковић, Стефан Петровић и Лука Гргић су заменили млађе саиграче, али нису успели да донесу ново вођство црвено-црнима.
Кабел је на премијери Прве лиге прошлог викенда ремизирао са Ушћем, а у наредном колу дочекује Текстилац из Оџака.
Графичар - Кабел 1:1 (1:1)
БЕОГРАД: Помоћни терен стадиона Рајко Митић, гледалаца: 500. Судија: Николић. Стрелци: Вукојевић у 45. за Графичар, а Пиваш у 26. за Кабел. Жути картони: Лазић (Графичар), Пауновић, Танасин (Кабел).
ГРАФИЧАР: Радановић 7, Марић 6,5 (Ђорђевић), Дамјановић 6,5 (Јевремовић), Ранковић 7,5, Зарић 6,5 (Вукадиновић), Васиљевић 6,5, Лазић 7, Величковић 6,5, Гудељ 6,5, Ајдар 6,5 (Стојановић), Младеновић 6,5 (Вукојевић 7,5).
КАБЕЛ: Тороман 7, Павић 7, Пауновић 7 (Станисављевић), Јањић 6 (Апостоловски), Кочовић 6,5, Караћ 6,5, Петрић 6,5, Нинковић 6,5 (Новаковић), Бошкан 7 (Гргић), Танасин 7,5, Пиваш 7,5 (Петровић).
В. Г.