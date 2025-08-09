ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА У НЕДЕЉУ ГОСТУЈУ ГРАФИЧАРУ: По победу у престоницу
Фудбалери Кабела одмериће снаге са филијалом српског шампиона Црвене звезде, екипом Графичара у 2. колу Прве лиге Србије.
Сусрет се игра у недељу у Београду од 17 часова и 30 минута.
Црвено-црни су сезону почели ремијем прошлог викенда са Ушћем (1:1).
Стрелац првог овосезонског поготка за Новосађане у прволигашком каравану био је Вук Бошкан. Центарфор Кабела истакао је да се нада једнако тешкој утакмици, али и да види пут који екипу води до победе.
- Графичар има одличну екипу и поново нас, као и против Ушћа очекује тежак посао. Свесни смо наших квалитета и знамо да можемо да их савладамо. Када је реч о структури екипе ту су слични нама, имају доста младих играча што је наговештај да ће утакмица да буде и те како физички захтевна. Нови смо у лиги, трудимо се да учимо из кола у коло, али исто тако и да освајамо бодове, што ће, надам се, да буде случај и у недељу - рекао је Бошкан.
В. Гвозденовић