ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА У НЕДЕЉУ ГОСТУЈУ ГРАФИЧАРУ: По победу у престоницу

09.08.2025. 11:01 11:03
Пише:
Вук Гвозденовић
Извор:
Дневник
kabel
Вук Бошкан постигао први гол за Кабел у новој сезони, фото: ФК Кабел

Фудбалери Кабела одмериће снаге са филијалом српског шампиона Црвене звезде, екипом Графичара у 2. колу Прве лиге Србије.

Сусрет се игра у недељу у Београду од 17 часова и 30 минута.

Црвено-црни су сезону почели ремијем прошлог викенда са Ушћем (1:1).

Стрелац првог овосезонског поготка за Новосађане у прволигашком каравану био је Вук Бошкан. Центарфор Кабела истакао је да се нада једнако тешкој утакмици, али и да види пут који екипу води до победе.

- Графичар има одличну екипу и поново нас, као и против Ушћа очекује тежак посао. Свесни смо наших квалитета и знамо да можемо да их савладамо. Када је реч о структури екипе ту су слични нама, имају доста младих играча што је наговештај да ће утакмица да буде и те како физички захтевна. Нови смо у лиги, трудимо се да учимо из кола у коло, али исто тако и да освајамо бодове, што ће, надам се, да буде случај и у недељу - рекао је Бошкан.

В. Гвозденовић 

фк кабел фк кабел нови сад Прва лига Србије
Спорт Фудбал
