КАБЕЛОВЦИ НАСТАВИЛИ СЕРИЈУ РЕМИЈА: Оџачанима бод у Српској Атини
Фудбалери Кабела уписали су трећи реми у Првој лиги Србије.
Након нерешених утакмица са Ушћем (1:1) и Графичаром (1:1) изабраници Душана Бајића су поделили бодове и са доскорашњим Суперлигашем, Текстилцем.
Кабел је најближи голу био у првом полувремену када је Вук Бошкан матирао Самуровића, али је судија Лукић свирао фаул, мада је утисак након одгледаног снимка да је одлука донесена исхитрено.
Друго полувреме обиловало је грубим стартовима, али са мало озбиљним прилика за гол.
Везиста Кабела Андреј Пиваш истакао је да је екипа упркос само једном боду полазала компактност и победнички карактер.
-Изузетно тешка и чврста утакмица је иза нас. Борили смо се свих 90 минута, било је много дуела и жестоке игре. Иако није било голова, показали смо карактер победника и деловали смо солидно на терену. Сада је важно да извучемо поуке и да се окренемо следећем изазову, где верујем да ћемо бити још бољи - јасан је Пиваш.
Кабел у четвртом колу Прве лиге Србије гостује Мачви 20. августа.
В. Гвозденовић