19.08.2025.
Нови Сад
ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА У СРЕДУ У ШАПЦУ ТРАЖЕ ПРВУ ПОБЕДУ У СЕЗОНИ: Време је за цео плен

19.08.2025. 12:14
Пише:
Вук Гвозденовић
фк кабел
Фото: ФК Кабел

Фудбалери Кабела у среду гостују Мачви у Шапцу од 20 сати у четвртом колу Прве лиге Србије. 

Новосадски црвено-црни не знају за пораз у досадашњем току првенства, али ни за победу. Чета Душана Бајића поделила је бодове са Ушћем (1:1), Графичаром (1:1) и Текстилцем (0:0), али је утисак да су заслужили макар једну победу. С друге стране Мачва је уписала по победу, реми и пораз, а три бода је освојила прошлог кола против Вршца (1:0).

Дефанзивац Кабела Марко Павић, који је био незамењив део тима претходне сезоне истакао је да табела није право мерило.

–Знамо да можемо много више од ремија из кола у коло и спремни смо да то докажемо. Тренутно смо у доњем делу табеле, али смо приказаним на терену заслужили вишу позицију. Играли смо добро у све три утакмице, било је прилика, али нисмо крунисали добре партије. Нисмо дозволили да нас то уздрма и дигнуте главе идемо у Шабац по три бода - поручио је Павић.

Кабеловци
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Фудбал
