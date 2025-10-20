ИЗМЕНА ЗБОГ РАДОВА КОД ВАРАДИНСКОГ МОСТА Шестица поново мења трасу
20.10.2025. 07:26 07:36
Коментари (0)
Од 20. до 31. октобра привремено ће бити измењена траса аутобускe линијe број 6.
Због реконструкције коловоза и затварања силазног крака на кеј (пре Варадинског моста), аутобуси на линији 6 ће у смеру Адице – Подбара из Футошке улице скретати десно на Булевар ослобођења, лево у Улицу Максима Горког, лево на Кеј жртава рације и даље настављати редовном трасом кретања.
На измењеном делу трасе користиће се стајалиште „Булевар ослобођења – Футошка”, док ће у смеру са Подбаре ка Адицама аутобуси ићи редовном трасом.