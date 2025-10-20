ПРИЈАВЉИВАЊЕ У ШКОЛУ ЗА ТРУДНИЦЕ ДОМА ЗДРАВЉА Психофизичка припрема за будуће мајке
Труднице које треба да се породе од 5. јануара до 5. фебруара могу да се пријаве у Школу за труднице Дома здравља „Нови Сад”, Алмашка 4.
Слободних места има за групу која почиње од 4. новембра у 12 сати код Соње Игњатовић, као и за 5. новембар у 18 часова код Татјане Олеар Гаћеша.
У Дому здравља „Нови Сад” кажу како труднице могу да се пријаве и преко сајта ове установе, а тиме су се аутоматски пријавиле за комплетан курс, који се састоји из предавања и вежби. Психофизичка припрема би се одржавала два до три пута недељно у складу са радним временом запослених и трајала би од седмог до деветог месеца трудноће.
На први сусрет са собом понесите свеску и оловку. У случају било какве промене у вези са првим сусретом бићете обавештене на број телефона који сте оставиле у контакт форми.
- Школа за труднице обухвата психофизичку припрему трудница за порођај почевши од 28-32. недеље гестацијске старости па све до самог порођаја. Ради се у малим групама које броје до 15 трудница. Обуку врше више струковне или више медицинске сестре и виши физиотерапеут. Термини се договарају са запосленима и одржавају два до три пута недељно. Одвојено се спроводе теоријски и практични део припреме - напомињу у Дому здравља.
Труднице могу да се пријаве телефоном позивањем бројева 021/4879-574, 021/4879-651 од 7 до 8 сати, од 13.30 до 14 и од 19.30 до 20 часова, а могуће је пријавити се и директно у Алмашкој 4.
Пожељно је пријавити се за обуку до 32. недеље гестацијске старости.