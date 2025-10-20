НОВИ САД НАГРАЂУЈЕ НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ Ђаци отпутовали на студијско путовање на Крф
Јутрос је 50 најуспешнијих ученика новосадских основних школа отпутовало на петодневно едукативно студијско путовање на острво Крф у оквиру Градског Програма за виши квалитет образовања.
За овај програм, који је током последње четири године обухватио 188 ученика, из буџета Града издвојено је око 10 милиона динара, а за овогодишње путовање обезбеђено је преко три милиона динара.
Ученици ће током боравка посетити Спомен костурницу на острву Видо и Плаву гробницу, музеј „Срби на Крфу од 1916-1918“, Српску кућу, Српско војничко гробље, Цркву Светог Спиридона, манастир Метеори и велико српско гробље Зејтинлик у Солуну. Поред обогаћивања знања о историји, циљ путовања је да се мотивишу млади и награди њихов труд и успех у школи.
Ученике је на поласку испратила чланица Градског већа за образовање, Милица Вучићевић, која је истакла значај програма:
– Изузетно нам је важно да покажемо младим генерацијама да труд, рад и залагање бивају препознати и награђени. На њима почива наше друштво, и желимо да уважимо и промовишемо оне најбоље, те да тако мотивишемо и друге. Исплати се бити добар ђак и радити на себи, јер тиме доприносимо не само личном развоју, већ и напретку целе заједнице – навела је Вучићевић.
Град Нови Сад већ годинама награђује најуспешније ученике кроз Видовданске награде, бицикле и студијска путовања, као што је ово на Крфу.