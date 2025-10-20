overcast clouds
13°C
20.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВИ САД НАГРАЂУЈЕ НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ Ђаци отпутовали на студијско путовање на Крф

20.10.2025. 10:49 10:52
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Град Нови Сад

Јутрос је 50 најуспешнијих ученика новосадских основних школа отпутовало на петодневно едукативно студијско путовање на острво Крф у оквиру Градског Програма за виши квалитет образовања.

За овај програм, који је током последње четири године обухватио 188 ученика, из буџета Града издвојено је око 10 милиона динара, а за овогодишње путовање обезбеђено је преко три милиона динара.

Ученици ће током боравка посетити Спомен костурницу на острву Видо и Плаву гробницу, музеј „Срби на Крфу од 1916-1918“, Српску кућу, Српско војничко гробље, Цркву Светог Спиридона, манастир Метеори и велико српско гробље Зејтинлик у Солуну. Поред обогаћивања знања о историји, циљ путовања је да се мотивишу млади и награди њихов труд и успех у школи.

Ученике је на поласку испратила чланица Градског већа за образовање, Милица Вучићевић, која је истакла значај програма:

– Изузетно нам је важно да покажемо младим генерацијама да труд, рад и залагање бивају препознати и награђени. На њима почива наше друштво, и желимо да уважимо и промовишемо оне најбоље, те да тако мотивишемо и друге. Исплати се бити добар ђак и радити на себи, јер тиме доприносимо не само личном развоју, већ и напретку целе заједнице – навела је Вучићевић.

Град Нови Сад већ годинама награђује најуспешније ученике кроз Видовданске награде, бицикле и студијска путовања, као што је ово на Крфу.

најбољи ученици крф
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај