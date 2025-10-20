ВАЖНА ВЕСТ ЗА СВЕ КОЈИ ПОСЕЋУЈУ ЦЕНТАР НОВОГ САДА Гаража код СНП-а одлази у прошлост, демонтажа ће трајати 45 дана
Привремена гаража постављена пре скоро две деценије, коначно ће бити уклоњена. Објекат који је требало да послужи као прелазно решење, испунио је своју намену, а изградњом две подземне гараже у градском језгру, створили су се услови за демонтажу конструкције иза Српског народног позоришта.
Тај посао „Паркинг сервис” поверио је групи новосадских фирми - ГП „Градитељ НС”, „Conpro” и „Елмонт инстал”, с којима, додуше, још увек није закључен уговор.
Имајући у виду рокове, период за увођење извођача у посао, као и да ће израда елабората за демонтажу конструкције трајати десет дана, демонтажа гараже требало би да почне до краја године.
Уклањање паркинг гараже подразумева израду елабората, демонтажу, утовар, истовар и транспорт монтажно-демонтажне конструкције укупне површине 1.351,92 метра квадратна. Сви елементи биће евидентирани и транспортовани и истоварени на локацију наручиоца, односно ЈКП „Паркинг сервис”, на територији града Новог Сада.
Уклањање гараже код Српског народног позоришта коштаће 11,7 милиона динара са ПДВ-ом и трајаће 45 дана.
Подсећања ради, „Паркинг сервис” расписао је почетком септембра тендер за демонтажу гараже, али пошто за тај посао није било заинтересованих предузећа, покренут је преговарачки поступак.
- Јавни позив за демонтажу постојеће монтажне „фаст” гараже код СНП-а, услед концесије, објављен је 8. септембра, а рок за подношење понуда био је 23. септембра. До тада, путем Портала јавних набавки, није примљена ниједна понуда и донета је одлука о обустави поступка 25. септембра, а обавештење о томе објављено је дан касније, чиме су се стекли услови за спровођење преговарачког поступка без објављивања јавног позива – објашњено је у документацији „Паркинг сервиса” објављеној на Порталу јавних набавки.