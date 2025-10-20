light rain
4°C
20.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВАЖНА ВЕСТ ЗА СВЕ КОЈИ ПОСЕЋУЈУ ЦЕНТАР НОВОГ САДА Гаража код СНП-а одлази у прошлост, демонтажа ће трајати 45 дана

20.10.2025. 07:52 08:39
Пише:
Јована Вукашиновић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
гаража
Фото: Дневник.рс / С. Ковач

Привремена гаража постављена пре скоро две деценије, коначно ће бити уклоњена. Објекат који је требало да послужи као прелазно решење, испунио је своју намену, а изградњом две подземне гараже у градском језгру, створили су се услови за демонтажу конструкције иза Српског народног позоришта.

Тај посао „Паркинг сервис” поверио је групи новосадских фирми - ГП „Градитељ НС”, „Conpro” и „Елмонт инстал”, с којима, додуше, још увек није закључен уговор.

Имајући у виду рокове, период за увођење извођача у посао, као и да ће израда елабората за демонтажу конструкције трајати десет дана, демонтажа гараже требало би да почне до краја године.

Уклањање паркинг гараже подразумева израду елабората, демонтажу, утовар, истовар и транспорт монтажно-демонтажне конструкције укупне површине 1.351,92 метра квадратна. Сви елементи биће евидентирани и транспортовани и истоварени на локацију наручиоца, односно ЈКП „Паркинг сервис”, на територији града Новог Сада.

Уклањање гараже код Српског народног позоришта коштаће 11,7 милиона динара са ПДВ-ом и трајаће 45 дана.

Подсећања ради, „Паркинг сервис” расписао је почетком септембра тендер за демонтажу гараже, али пошто за тај посао није било заинтересованих предузећа, покренут је преговарачки поступак.

- Јавни позив за демонтажу постојеће монтажне „фаст” гараже код СНП-а, услед концесије, објављен је 8. септембра, а рок за подношење понуда био је 23. септембра. До тада, путем Портала јавних набавки, није примљена ниједна понуда и донета је одлука о обустави поступка 25. септембра, а обавештење о томе објављено је дан касније, чиме су се стекли услови за спровођење преговарачког поступка без објављивања јавног позива – објашњено је у документацији „Паркинг сервиса” објављеној на Порталу јавних набавки.

гаража уклањање
Извор:
Дневник
Пише:
Јована Вукашиновић
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај