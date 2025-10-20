НИКОЛА ТОПИЋ ОСТЕЈЕ У ОКЛАХОМИ: Американци искористили тимску опцију за трећу годину уговора
Српски кошаркашки репрезентативац Никола Топић остаје члан Оклахоме, саопштио је амерички клуб.
Топић (20) је изабран 2024. године као 12. пик у првој рунди НБА драфта од стране Оклахоме.
Оклахома је искористила тимску опцију за трећу годину уговора за Топића, објавио је извршни потпредседник и генерални менаџер Тандера Сем Прести.
Амерички медији подсећају да српски кошаркаш улази у другу сезону руки уговора по којем су му биле загарантоване само две од четири године. Међутим, Топић ће остати у Оклахоми, пошто му је данас активирана тимска опција за сезону 2026/2027.
Оклахома је у саопштењу навела да је српски кошаркаш пропустио сезону 2024/2025. пошто се опорављао од повреде левог колена.
Кошаркаши Оклахоме ће 22. октобра на старту нове сезоне у НБА лиге дочекати Хјустон.