НИКОЛА ТОПИЋ ОСТЕЈЕ У ОКЛАХОМИ:  Американци искористили тимску опцију за трећу годину уговора

20.10.2025. 09:26
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
topic
Фото: youtube prinstcrin/ @hoopshype

Српски кошаркашки репрезентативац Никола Топић остаје члан Оклахоме, саопштио је амерички клуб.

Топић (20) је изабран 2024. године као 12. пик у првој рунди НБА драфта од стране Оклахоме.

Оклахома је искористила тимску опцију за трећу годину уговора за Топића, објавио је извршни потпредседник и генерални менаџер Тандера Сем Прести.

Амерички медији подсећају да српски кошаркаш улази у другу сезону руки уговора по којем су му биле загарантоване само две од четири године. Међутим, Топић ће остати у Оклахоми, пошто му је данас активирана тимска опција за сезону 2026/2027.

Оклахома је у саопштењу навела да је српски кошаркаш пропустио сезону 2024/2025. пошто се опорављао од повреде левог колена.

Кошаркаши Оклахоме ће 22. октобра на старту нове сезоне у НБА лиге дочекати Хјустон.

 

никола топић НБА лига оклахома
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
