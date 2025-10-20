overcast clouds
ИЗ МАТИЧАРСКОГ ЗВАЊА: Умрли

20.10.2025.
Протекле недељу у Новом Саду су преминули:

Бисерка Делић рођ. Попов (1962), Спасенија Стојић рођ. Стојков (1941), Јосо Пливелић (1945), Јосип Жели (1939), Нада Тојагић рођ. Дринић (1959), Зорица Тешић рођ. Стојанов (1948), Мара Ковачев рођ. Ковачев (1952), Љиљана Радојичић рођ. Дринић (1959), Мићо Раковић (1965), Светислав Лакичевић (1937), Карољ Шипош (1964), Радован Ковачевић (1953), Драган Торбица (1942), Јелица Стојиљковић рођ. Тасић (1935), Ангела Димитрић рођ. Алексић (1973), Драгомир Лазић (1944), Александар Макојевић (1958), Миле Томић (1943), Илија Вучић (1966), Ђорђе Козаров (1955), Бранко Пушац (1943), Имре Киш (1957), Павле Вукашиновић (1937), Иштван Урач (1957), Момчило Станковић (1978), Љубан Јока (1940), Наталија Гајдош рођ. Русковски (1951), Аница Владић рођ. Старчевић (1984), Злата Пејић рођ. Звекан (1948), Петра Бошковић рођ. Радић (1964), Бранка Јовановић рођ. Пашкуљевић (1952), Ђуро Денгориција (1938), Миланко Миљић (1951), Радослава Павлов рођ. Михајловић /1971), Млађен Бијекић (1940), Зоран Јовичић (1965).

из матичарског звања: умрли
Нови Сад
