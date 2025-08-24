ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА СЛАВИЛИ НАД ВРШЦЕМ: Еврогол Пиваша за прво славље
Фудбалери Кабела били су бољи од Вршца (1:0) у петом колу Прве лиге Србије.
Новосађани су стигли до предности голом Андреја Пиваша у 37. минуту. Текла је акција Кабела по левом боку, лопта је ишла ка петерцу, гости су на тренутак отклонили опасност, али је Пиваш дочекао лопту на волеј и евроголом обрадовао симпатизере црвено-црних.
У наставку сусрета Кабеловци су сачували резултат и тако уписали прву победу у сезони.
У наредном колу чета Душана Бајића игра с Јединством са Уба.
Кабел – Вршац 1:0 (1:0)
НОВИ САД: Стадион Пролетера, гледалаца: 400. Судија: Ђорђевић. Стрелци: Пиваш у 37. за Кабел, а за Вршац. Жути картони: Велицки, Танасин, Новаковић (Кабел), Ђуровић (помоћни тренер), Попов, Радојичић (Вршац)
КАБЕЛ: Тороман 7, Павић 7, Петрић 7, Кочовић 7, Танасин 6,5, Апостоловски 6 (Јелић), Пиваш 8, Караћ 7 (Станисављевић), Пауновић 7 (Велицки), Токин 6 (Новаковић), Бошкан 7.
ВРШАЦ: Лазин 6, Киковић 6 (Атем), Миливојевић 6 (Грек), Мајсторовић 6, Спасојевић 7, Јањић 7, Остојић 6, Милојевић 6 (Сердар), Гојков 6, Михаиловић 6 (Попов), Радојичић 6.