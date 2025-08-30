ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА У НЕДЕЉУ ИГРАЈУ СА ЈЕДИНСТВОМ (16.30): Осокољени победом на Убљане
Фудбалери Кабела у недељу дочекују Јединство у оквиру шестог кола Прве лиге Србије.
Утакмица се игра на стадиону Пролетера, са почетком у 16.30 часова.
Црвено-црни у добром расположењу очекују екипу из Уба, након прве победе у сезони над Вршцем резултатом 1:0. Јединство је у солидној форми и још увек не зна за пораз, а свакако им значи и прошлогодишње искуство из Суперлиге.
Досадашњи учинак
Кабел - Ушће 1:1
Графичар - Кабел 1:1
Кабел - Текстилац 0:0
Мачва - Кабел 3:0
Кабел - Вршац 1:0
Један од лидера Кабела, Андреј Пиваш, истакао је квалитет ривала.
– Пред нама је тешка и физички захтевна утакмица. Јединство је одлична екипа и заслужује поштовање. Упркос томе, покушаћемо да ставимо фокус на наш тим, јер верујемо у оно што радимо. Добро тренирамо и, ако испоштујемо тренерове замисли, можемо да дођемо до успеха – поручио је Пиваш.