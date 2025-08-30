light rain
21°C
30.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА У НЕДЕЉУ ИГРАЈУ СА ЈЕДИНСТВОМ (16.30): Осокољени победом на Убљане

30.08.2025. 16:41 16:44
Пише:
Вук Гвозденовић
Коментари (0)
фк кабел
Фото: ФК Кабел

Фудбалери Кабела у недељу дочекују Јединство у оквиру шестог кола Прве лиге Србије.

Утакмица се игра на стадиону Пролетера, са почетком у 16.30 часова.

Црвено-црни у добром расположењу очекују екипу из Уба, након прве победе у сезони над Вршцем резултатом 1:0. Јединство је у солидној форми и још увек не зна за пораз, а свакако им значи и прошлогодишње искуство из Суперлиге.

Досадашњи учинак

Кабел - Ушће 1:1

Графичар - Кабел 1:1

Кабел - Текстилац 0:0

Мачва - Кабел 3:0

Кабел - Вршац 1:0

Један од лидера Кабела, Андреј Пиваш, истакао је квалитет ривала.

– Пред нама је тешка и физички захтевна утакмица. Јединство је одлична екипа и заслужује поштовање. Упркос томе, покушаћемо да ставимо фокус на наш тим, јер верујемо у оно што радимо. Добро тренирамо и, ако испоштујемо тренерове замисли, можемо да дођемо до успеха – поручио је Пиваш. 

фк кабел фк кабел нови сад
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА СЛАВИЛИ НАД ВРШЦЕМ: Еврогол Пиваша за прво славље
фк кабел

ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА СЛАВИЛИ НАД ВРШЦЕМ: Еврогол Пиваша за прво славље

24.08.2025. 18:50 18:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај