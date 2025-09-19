ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ: Кабеловци у суботу гостују „змајевима”
Фудбалери Кабела кренули су сезону у Првој лиги Србије са три ремија, али нису успели да наставе са константним освајањем бодова.
Упркос не тако лошој игри Новосађани девето коло прволигашког каравана дочекују на зачељу табеле са седам бодова, колико има и Борац, али са лошијом гол-разликом.
У суботу их очекује веома незгодно гостовање екипи Вождовца у деветом колу Прве лиге од 16 сати. „Змајеви” су много боље почели сезону и на високој су другој позицији иза Земуна који је прошлог викенда тешком муком дошао до победе управо над Кабелом у Новом Саду.
-Спремни смо за изазов који нас очекује у Београду. Вождовац је екипа која тражи максималну концентрацију од првог до последњег минута утакмице
и знамо да можемо то да пружимо. Упркос неколико слабијих резултата верујем у овај тим и увек идемо на победу - рекао је првотимац Кабела Андреј Пиваш.