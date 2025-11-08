ИФЕ ЛУНДБЕРГ НИЈЕ ВИШЕ ЧЛАН ПАРТИЗАНА: Дански кошаркаш и црно - бели споразумно раскинули уговор
08.11.2025. 12:57 12:59
Коментари (0)
Дански кошаркаш Ифе Лундберг није више члан Партизана, саопштио је данас шампион Србије и АБА лиге.
"КК Партизан и Ифе Лундберг су постигли споразум о раскиду сарадње. После сезоне 2024/25 у којој је са црно-белима освојио титулу шампиона АБА лиге, Лундберг ће у новој сезони играти за други тим. Ифе, хвала на свему! Много среће у наставку каријере", стоји у клупској објави.
Према најавама медија, Лундберг (30) ће каријеру наставити у Макабију из Тел Авива.