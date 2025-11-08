moderate rain
11°C
08.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИФЕ ЛУНДБЕРГ НИЈЕ ВИШЕ ЧЛАН ПАРТИЗАНА: Дански кошаркаш и црно - бели споразумно раскинули уговор

08.11.2025. 12:57 12:59
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
lundberg
Фото: Youtube Printscreen/ Sport Klub

Дански кошаркаш Ифе Лундберг није више члан Партизана, саопштио је данас шампион Србије и АБА лиге.

"КК Партизан и Ифе Лундберг су постигли споразум о раскиду сарадње. После сезоне 2024/25 у којој је са црно-белима освојио титулу шампиона АБА лиге, Лундберг ће у новој сезони играти за други тим. Ифе, хвала на свему! Много среће у наставку каријере", стоји у клупској објави.

Према најавама медија, Лундберг (30) ће каријеру наставити у Макабију из Тел Авива.

кк партизан
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРЕКОБРОЈНИ ДАНАЦ ОДЕ ИЗ ПАРТИЗАНА? Лундберг на прагу договора са легендарним евролигашем
S

ПРЕКОБРОЈНИ ДАНАЦ ОДЕ ИЗ ПАРТИЗАНА? Лундберг на прагу договора са легендарним евролигашем

06.11.2025. 17:50 17:56
Волим
0
Коментар
0
Сачувај