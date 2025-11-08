moderate rain
ЖЕЛЕЗНИЧАР СПРЕМАН ЗА ГОСТЕ ИЗ ИВАЊИЦЕ Тренер Коковић: Да неметнемо наш стил игре и дођемо до позитивног резултата

08.11.2025. 14:48 14:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Б. Стојковски
kokovic
Фото: Trener Radomir Koković, foto: FK Železničar

На гостовању у Новом Пазару суперлигаш са Тамиша поражен је минималним резултатом где су изабраници тренера Радомира Коковића по приказаној игри заслужили резултатски боље да прођу.

Пре десетак дана фудбалери Железничара у куп такмичењу на гостовању Јавору у  Ивањици остварили су победу и пролаз у шеснаестини финала. У недељу следи нови дуел у борби за бодове, Панчевци дочекују тим из Ивањице  на свом СРЦ Младост од 14 часова. Пре говора о утакмици, изразио је саучeшће породици Младена Жижовића, преминулом тренеру Радничког из Крагујевца.

– Пре него што почнем да причам о утакмици, желео бих да изјавим саучешће породици господина Жижовића. Та вест нас је све у фудбалском свету јако погодила. У питању је наш колега, у питању је млад човек и заиста дубоко саосећам са његовом породицом и свим његовим пријатељима, као и са фудбалским клубом Раднички Крагујевац. Желим им да наставе да чувају сећање на њега и да некако овај тежак период – како за њих, тако и за његову породицу – прегурају у духу максималне солидарности – истакао је Коковић.

Уследио је осврт на дуел са Јавором.

– Што се тиче утакмице, нама долази екипа Јавора, са којом смо играли недавно у Купу. Пре свега очекујем потпуно другачију утакмицу у односу на ту куп утакмицу, из простог разлога што је улог сада већи. Ми смо дефинисали да је нама првенство много већи приоритет него Куп. Наравно, покушаћемо и у Купу да догурамо што даље, али су бодови у првенству нешто што је за нас у овом тренутку императив. Претпостављам да је и код њих слична ситуација, тако да, узимајући све то у обзир, очекујем знатно енергичнију утакмицу – са много више борбе, много више дуела и можда и понешто „прљавије“ игре – додао је Коковић.

Тренер Коковић изузетно цени ривала из Ивањице.

– Јавор је екипа која је у изванредном успону форме, што су показали у претходних неколико утакмица. Није случајност да имају исти број бодова као и ми. То је екипа са јасном структуром и моделом игре, атлетски изузетно потентна, вођена од стране квалитетног и искусног тренера. Нас сутра очекује врло захтевна утакмица. Покушаћемо да се наметнемо у највећој могућој мери, да демонстрирамо фудбал који нас је красио у већем делу сезоне и да покушамо да остваримо позитиван резултат.

Отворено је питање наступа нападача Квакуа Карикарија.

– Карикари је у процесу опоравка. У овом тренутку не могу да вам кажем да ли ће бити спреман за сутрашњу утакмицу. Медицински тим ради све што је у њиховој моћи да га оспособи, а да ли ће то и бити случај видећемо. У сваком случају, ко год изађе на терен, то је у овом моменту најбоље што имамо, и сигуран сам да ће свако ко добије шансу дати максимум да допринесе позитивном резултатурекао је Коковић

После меча са Јавором следи пауза због репрезентативних обавеза, последња у овој години.

– Наравно да је увек добро победити пред паузу, како бисмо у њу ушли мирнији, у бољем расположењу и наставили да се развијамо у позитивној атмосфери. Имали смо и раније ситуације када смо у паузу улазили и после победе и после пораза. Наравно, атмосфера на тренинзима није иста ако је претходни резултат позитиван или негативан. Али, у сваком случају, ми ћемо гледати да наставимо наш процес, без обзира на исход сутрашње утакмице. Ми смо млад тим који још увек мора да напредује, развија се и расте. Наравно, преферирам победу, али опет није смак света ако се изгуби, јер има још доста да се игра. Ми после сваке утакмице гледамо искључиво напред – закључио је Коковић.   

Б. Стојковски

фк железничар фк железничар панчево
Извор:
Дневник/Б. Стојковски
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
02.11.2025. 18:34 18:48
28.10.2025. 16:25 16:28
