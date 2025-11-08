РУКОМЕТАШИЦЕ ВОЈВОДИНЕ ДОЧЕКУЈУ КРАГУЈЕВЧАНКЕ У ДЕРБИЈУ Б СУПЕРЛИГЕ: Дуел за доказивање и самопоуздање
Када се говори о најозбиљнијим кадиндатима за пласман у леиту из рукометне Б Суперлиге Војводина је свакако први фаворит.
Ипак, није усамљена екипа из Српске Атине, а конкуренцију јој поред Шамота који ју је једини савладао прави и Раднички из Крагујевца.
Дуел с Шумадинкама игра се у недељу од 18.30 сати у СЦ Слана бара.
Једна од најискуснијих рукометашица Воше, Милена Милојевић истакла је мотивисаност екипе као кључну за успех.
–У одличном смо низу и желимо тако да наставимо без обзира на име противника. Фокус нам је на нашој игри, дисциплини у одбрани и брзом преласку у напад. У прошлим утакмицама смо играле тачно онако како смо планирале и није било проблема. Сигурна сам да ако поновимо такву игру можемо до бодова и останка на првом месту без обзира на квалитет Крагујевчанки – јасна је Милојевићева.
В. Гвозденовић