РУКОМЕТАШИЦЕ ВОЈВОДИНЕ ДОЧЕКУЈУ КРАГУЈЕВЧАНКЕ У ДЕРБИЈУ Б СУПЕРЛИГЕ: Дуел за доказивање и самопоуздање

08.11.2025. 16:06 16:08
Пише:
Вук Гвозденовић
Извор:
Дневник
ЖРКВ
Фото: Милена Милојевић одлична на црти, фото: СБРЛ

Када се говори о најозбиљнијим кадиндатима за пласман у леиту из рукометне Б Суперлиге Војводина је свакако први фаворит.

Ипак, није усамљена екипа из Српске Атине, а конкуренцију јој поред Шамота који ју је једини савладао прави и Раднички из Крагујевца.

Дуел с Шумадинкама игра се у недељу од 18.30 сати у СЦ Слана бара.

Једна од најискуснијих рукометашица Воше, Милена Милојевић истакла је мотивисаност екипе као кључну за успех.

–У одличном смо низу и желимо тако да наставимо без обзира на име противника. Фокус нам је на нашој игри, дисциплини у одбрани и брзом преласку у напад. У прошлим утакмицама смо играле тачно онако како смо планирале и није било проблема. Сигурна сам да ако поновимо такву игру можемо до бодова и останка на првом месту без обзира на квалитет Крагујевчанки – јасна је Милојевићева. 

В. Гвозденовић

