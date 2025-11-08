moderate rain
ФУДБАЛЕРИ ТСЦ–а ИГРАЈУ СА ИМТ–ом У СУПЕРЛИГИ СРБИЈЕ: Мркотрпним радом до изласка из кризе

08.11.2025. 16:10 16:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Nemanja_Miljanovic
Фото: Немања Миљановић, фото: ТСЦ/Д. Милић

Ближи се средина новембра, а фудбалери из Бачке Тополе, рекло би се и даље тапкају у месту. „Плави лавови“ су у серији лоших резултата, последњи у низу био је када су у прошлом колу освојили само бод против фењераша из Крушевца.

Цех је платио тренер Дарије Калезић, а као прелазно решење нашао се Немања Миљановић тренер У17 екипе ТСЦ–а.

Деби на клупи сениорске екипе Миљановић има у недељу против ИМТ–а у Лозници од 17 сати.

–Ово је свакако награда за мој рад и захвалан сам клубу, али сам исто тако свестан одговорности. ИМТ има веома добру екипу, посветили смо се припреми, анализирали њихове врлине и мане и спремни смо за окршај у Београду – кратко је рекао Миљановић.

Када је реч о лошој серији екипе нови тренер је рекао да је рад решење за све.

–Свима нам је циљ да што пре превазиђемо тренутну ситуацију и заиграмо на вишем нивоу. Оно што можемо да урадимо је вредно тренирамо, будемо фокусирани на константан напредак и он ће доћи. То је једини излаз и верујем да ми то можемо  –закључио је Миљановић.

В. Г.

фк тсц суперлига србије фудбал Суперлига Србије суперлига србије у фудбалу
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
