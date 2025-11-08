ФУДБАЛЕРИ ТСЦ–а ИГРАЈУ СА ИМТ–ом У СУПЕРЛИГИ СРБИЈЕ: Мркотрпним радом до изласка из кризе
Ближи се средина новембра, а фудбалери из Бачке Тополе, рекло би се и даље тапкају у месту. „Плави лавови“ су у серији лоших резултата, последњи у низу био је када су у прошлом колу освојили само бод против фењераша из Крушевца.
Цех је платио тренер Дарије Калезић, а као прелазно решење нашао се Немања Миљановић тренер У17 екипе ТСЦ–а.
Деби на клупи сениорске екипе Миљановић има у недељу против ИМТ–а у Лозници од 17 сати.
–Ово је свакако награда за мој рад и захвалан сам клубу, али сам исто тако свестан одговорности. ИМТ има веома добру екипу, посветили смо се припреми, анализирали њихове врлине и мане и спремни смо за окршај у Београду – кратко је рекао Миљановић.
Када је реч о лошој серији екипе нови тренер је рекао да је рад решење за све.
–Свима нам је циљ да што пре превазиђемо тренутну ситуацију и заиграмо на вишем нивоу. Оно што можемо да урадимо је вредно тренирамо, будемо фокусирани на константан напредак и он ће доћи. То је једини излаз и верујем да ми то можемо –закључио је Миљановић.
