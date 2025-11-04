ТСЦ ОТПУСТИО ТРЕНЕРА: Tражи се ново име у Бачкој Тополи
04.11.2025. 12:41 12:44
Фудбалски клуб ТСЦ из Бачке Тополе сменио је тренера Дарија Калезића.
После ремија са Напретком, дошло је до разлаза руководства суперлигаша са ТСЦ са мостарским стручњаком.
Информацију је Спорт клубу потврдио председник клуба Јанош Жембери:
– Да, тачна је вест! Растали смо се у понедељак и тражимо шефа стручног штаба. Екипу ће до именовања новог шефа, водити тренер подмлатка. Бићемо пажљиви до коначне одлуке.
ТСЦ је сезону почео са Даријем Калезићем и у првих 14 кола уписао четири победе, три ремија и седам пораза.