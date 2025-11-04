clear sky
13°C
04.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2312
usd
101.6221
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТСЦ ОТПУСТИО ТРЕНЕРА: Tражи се ново име у Бачкој Тополи

04.11.2025. 12:41 12:44
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК ТСЦ

Фудбалски клуб ТСЦ из Бачке Тополе сменио је тренера Дарија Калезића.

После ремија са Напретком, дошло је до разлаза руководства суперлигаша са ТСЦ са мостарским стручњаком.

Информацију је Спорт клубу потврдио председник клуба Јанош Жембери:

– Да, тачна је вест! Растали смо се у понедељак и тражимо шефа стручног штаба. Екипу ће до именовања новог шефа, водити тренер подмлатка. Бићемо пажљиви до коначне одлуке.

ТСЦ је сезону почео са Даријем Калезићем и у првих 14 кола уписао четири победе, три ремија и седам пораза. 

 

 

фк тсц суперлига фудбал Бачка Топола
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФУДБАЛЕРИ ТСЦ-а РЕМИЗИРАЛИ СА НАПРЕТКОМ У СУПЕРЛИГИ: Крушевљанима бод као кућа
тсц/Д. Милић

ФУДБАЛЕРИ ТСЦ-а РЕМИЗИРАЛИ СА НАПРЕТКОМ У СУПЕРЛИГИ: Крушевљанима бод као кућа

02.11.2025. 17:47 18:49
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФУДБАЛЕРИ ГРАФИЧАРА ЕЛИМИНИСАЛИ ТСЦ ИЗ КУПА СРБИЈЕ: Изненађење или не?
тсц/Д. Милић

ФУДБАЛЕРИ ГРАФИЧАРА ЕЛИМИНИСАЛИ ТСЦ ИЗ КУПА СРБИЈЕ: Изненађење или не?

29.10.2025. 14:46 14:57
Волим
0
Коментар
0
Сачувај