ФУДБАЛЕРИ ТСЦ-а РЕМИЗИРАЛИ СА НАПРЕТКОМ У СУПЕРЛИГИ: Крушевљанима бод као кућа
Фудбалери ТСЦ-а и Напретка одиграли су нерешено у 14. колу Суперлиге. Бодом су гости свакако задовољнији.
Домаћи су повели у 27. минуту веома лепим поготком Сарпрета Синга. Кратко му је додао Бранко Јовичић, а Новозеланђанин је повукао лопту ка средини наместио је на леву ногу и матирао Савића. Свакако да су домаћи, као што је било очекивано више нападали и имали иницијативу.
Играло се отворено и у наставку сусрета. У 49. минуту домаћи су кренули у контру која је прекинута добром реакцијом дефанзиваца Напретка, а онда су је лопта преко Бастајића стигла до Николе Богдановског који је одлично шутирао, чинило се из тешке позиције искоса, али је лопта „лизнула“ стативу и ушла у гол „плавих лавова“.
Желео је ТСЦ пошто-пото да стекне нову предност. На терену се нашао и офанзивац Престиж, али су Крушевљани одолевали. У дефанзиви гостију истакао се Стефан Букорац који је спречио неколико добрих шанси за ТСЦ. На несрећу Напретка стрелац гола Богдановски је збо повреде морао ван терена, а заменио га је Матеј Бубањ.
У 73. минуту на цетаршут Синга главом је налетео Слободан Урошевић, солидно је уахватио главом, али је Савић направио параду и спречио да Бачкотополчани поново поведу. Диктирао је темпо ТСЦ до краја, али до три бода нису могли.
Ово је пета утакмица заредом у којој „плави-лавови“ нису славили, а ово је за Напредак први бод у елити још од 31. августа
ТСЦ - Напредак 1:1 (1:0)
БАЧКА ТОПОЛА: ТСЦ Арена, гледалаца: 400. Судија: Митић. Стрелци: Синг у 27. за ТСЦ, а Богдановски у 49. за Напредак. Жути картони: Јовичић (ТСЦ), Милетић, Крстић, Дробњак (Напредак).
ТСЦ: Симић 6,5, Ру 7, Ст. Јовановић 6,5, Петровић 6 (Милосавић), Синг 7,5 (Томовић), Станчић 6 (Мезеи), Јовичић 7 (Радин), Савић 6(Престиж), Са. Јовановић 7, Цапан 6,5, Урошевић 7.
НАПРЕДАК: Савић 7, Букорац 7,5, Вулић 7 (Шуберт), Мајдевац 6,5 (Хајдин), Зличић 6 (Крстић), Игњатовић 6, Богдановски 7,5 (Бубањ), Котлајић 6 (Бастајић), Миладиновић 6,5, Дробњак 6,5, Милетић 6,5.