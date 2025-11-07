overcast clouds
ФУДБАЛЕРИ ВОЈВОДИНЕ ВЕЧЕРАС У НИШУ – Традиција вели: Чаир пада после ИМТ-а (19)

08.11.2025. 08:30 08:30
Пише:
Лазо Бакмаз
Извор:
Дневник
спорт
Фото: Величковић је био стрелац другог, од три Вошина гола, на утакмици са Нишлијама у Новом Саду Фото: ФК Војводина/Ненад Михајловић

Пре три и по године Јапанац Мичибучи, голом у првим минутима наставка, решио је меч против Војводине на Чаиру у корист Радничког.

Од тада до данас, Војводина није поражена у осам сусрета са Нишлијама (рачунајући и две утакмице за Куп). Са седам победа и једним нерешеним резултатом, уз гол-разлику 20:7, Новосађани су, у сусретима са данашњим домаћином, стекли ореол непобедивог такмаца. 

То је и голман Росић означио као значајан елемент у психолошкој припреми екипе, након пораза који је том гостовању претходио, против ИМТ-а на Карађорђу. Случајност или не, тек Воша је и у претходном првенству, после пораза од ИМТ-а код куће (0:1), већ у следећем колу, баш на гостовању у Нишу, резултатски декласирала Раднички са 4:1. 

– Иза нас је седмица у којој смо ишли од сјаја до очаја – подсетио је Вошим стратег Мирослав Тањга. – Сада идемо у Ниш екипи која се подигла ремијем са Звездом и победом против ОФК Београда. Поштујемо домаћина и ценимо да на табели по квалитету заслужују повољнију позицију у односу на зачеље табеле. Међутим, ми имамо свој мотив и јасно дефинисан став према свакој утакмици, тако да у Ниш путујемо са намером да победимо. Истина, имамо одређених кадровских проблема, повређени су Црномарковић, Ета, Бутеан, Урош Николић... Неће бити лако, али ми верујемо у квалитет нашег тима и у могућност да у Нишу наставимо традицију позитивних резултата у сусретима са Радничким.

Без обзира на резултат утакмице на Чаиру, Војводина ће на полувремену основног дела српске Суперлиге заузети треће место на табели, што јесте значајан искорак у односу на претходне сезоне. 

Утакмица у Нишу почиње у 19 часова, а пренос је на каналу Арена спорт 2. 

Пласман обезедио Sofascore

 

фк војводина Вошин кутак суперлига фудбал фудбалери војводине фк раднички ниш
Извор:
Дневник
Пише:
Лазо Бакмаз
Спорт Фудбал
