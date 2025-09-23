ЈОШ ЈЕДНА ТУЖНА ВЕСТ ИЗ СВЕТА СПОРТА Преминуо бразилски фудбалер Ненека, доживео срчани удар док је гледао утакмицу
Веома тужне вести долазе из Бразила, где је преминуо бивши голман Андерсон Соареш да Силва, познатији као Ненека.
Он је бранио од 2002. до 2022. године у неколицини клубова у домовини, док је био и у Пољској.
Ненека је имао само 45 година у тренутку када је преминуо, а то се догодило када је доживео срчани удар док је гледао утакмицу младих тимова Униаа и Академије до 17 година. Брзо је пребачен у болницу, али, лекари нису могли да га спасу.
Током утакмице је приметио тескобе, видео је да се лоше осећа и отишао је у болницу. Одмах је пребачен у собу за хитне случајеве, а потом је пребачен и у болницу Санта Каса, а тестови су показали и анеуризму аорте и била је потребна операција на отвореном срцу. Лекари су покушали, али... Нису успели.
- Ненека је био вољен од свих, увек је био лепо расположен и спреман да помогне. Изградио је запажену каријеру, са важним успесима у бразилском фудбалу, па укључујући и титуле. Успомене и наслеђе које је оставио у спорту ће остати заувек. Јако је тужно колико се све догодило изненада - изјавио је председника Униаа где је и радио Ненека.
У својој каријери је играо за Униао Барбаренсе, Санто Андре, Ботафого де Рибеирао, Гуарани, Америка МГ и Фигуиренсе.