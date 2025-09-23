clear sky
ЈОШ ЈЕДНА ТУЖНА ВЕСТ ИЗ СВЕТА СПОРТА Преминуо бразилски фудбалер Ненека, доживео срчани удар док је гледао утакмицу

23.09.2025. 09:44 09:48
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс/Дневник.рс
Фото: pixabay.com

Веома тужне вести долазе из Бразила, где је преминуо бивши голман Андерсон Соареш да Силва, познатији као Ненека.

Он је бранио од 2002. до 2022. године у неколицини клубова у домовини, док је био и у Пољској.

Ненека је имао само 45 година у тренутку када је преминуо, а то се догодило када је доживео срчани удар док је гледао утакмицу младих тимова Униаа и Академије до 17 година. Брзо је пребачен у болницу, али, лекари нису могли да га спасу.

Током утакмице је приметио тескобе, видео је да се лоше осећа и отишао је у болницу. Одмах је пребачен у собу за хитне случајеве, а потом је пребачен и у болницу Санта Каса, а тестови су показали и анеуризму аорте и била је потребна операција на отвореном срцу. Лекари су покушали, али... Нису успели.

- Ненека је био вољен од свих, увек је био лепо расположен и спреман да помогне. Изградио је запажену каријеру, са важним успесима у бразилском фудбалу, па укључујући и титуле. Успомене и наслеђе које је оставио у спорту ће остати заувек. Јако је тужно колико се све догодило изненада - изјавио је председника Униаа где је и радио Ненека.

У својој каријери је играо за Униао Барбаренсе, Санто Андре, Ботафого де Рибеирао, Гуарани, Америка МГ и Фигуиренсе.

