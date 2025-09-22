БЕШЕ НА ПУТУ СВИЛЕ!
НЕКАДА ЈЕ ОВО БАНАТСКО МЕСТО ИМАЛО ЧАК ПЕТ ФАБРИКА СВИЛЕ! Његова језера сада плене и милују душу
Можда са данашњег аспекта звучи невероватно, али највећи произвођач свиле, односно свилених буба у овом делу света било је подручје Баната.
Ако се то зна, не чуди податак да је у другој половини 19. века на подручју Беле Цркве постојало, ни мање ни више него чак пет фабрика свиле.
У то доба је подручје те банатске општине било и место у коме су функционисале и многе друге фабрике. Производио се на подручју Беле Цркве тада и коњак и цреп, али и кожа и прехрамбени, те многи други производи.
Занимљиво је поменути да су становници Беле Цркве у првим деценијама минулог века били посебно усмерени на цвећарство. У то доба је постојало безмало 350 удружења која су окупљала цвећаре, док је број цвећарских радњи био близу четири стотине, наведено је на званичној презентацији Општине Бела Црква.
Град препознатљив по једном архитектонском стилу
Иако се не може оспорити да су Белоцркванска језера данас обележје овог банатског града, те да се Бела Црква због присуства чак седам језера неретко помиње и као “Бисерна огрлица Баната”, али и “Град језера”, постоји још нешто што је чини препознатљивим.
Многи објекти који се данас сврставају међу туристички атрактивне изграђени су пред сам крај 18. века и карактерише их барокни стил градње.
Ипак, нешто касније су изграђени они, који су данас знак распознавања Беле Цркве када је архитектура у питању. И не само да су ти објекти грађени у стилу бечке сецесије, него су и многи објекти који су у то доба реконструисани, бивали обогаћивани неким елементима карактеристичним за тај стил архитектуре.
Белоцркванска језера
Једноставно се не може поменути Бела Црква, а да многим прва асоцијација на тај банатски град не буду језера.
Иако нису настала природним путем, не може се рећи да немају карактеристике природних језера када је њихова лепота у питању.
Будући да их има чак седам, то сваки посетилац, али и становник Беле Цркве и околине, сасвим сигурно може да открије оно језеро, које ће у потпуности да одговори на захтеве и очекивања која има.
У време када се на подручју око града вадио шљунак, што се збило на самом почетку прошлог века, створени су услови за настанак Белоцркванских језера.
Данас су она не само обележје читаве општине, него и места идеална за летњи предах. Али не само за то, већ и за љубитеље риболова и природе. Тим пре што на многима од седам Белоцркванских језера обитавају многе врсте птица, па је посматрање птица једна од активности, која је посетиоцимаа врло занимљива.
Уз Градско, једно од најпосећенијих је Врачевгајско језеро. И на једном и на другом се налазе лепо уређене плаже. Посебно је Врачевгајско међу Белоцркванским језерима занимљиво зато што се у њему налази и лепо уређено острво, дуж чије обале се протеже плажа опремљена лежаљкама и сунцобранима.
Занимљиво најпре љубитељима аутентичне природе, и језеро Шљункара поседује уређену плажу. Али на њему постоје и бројне, не тако лако уочљиве увале, па га зато најпре посећују они туристи који желе да се осаме.
(Она.рс / “ТО Бела Црква” )