ВОШИНО „СТРПЉЕН, СПАСЕН“ НА ЧАИРУ: Први део основног суперлигашког такмичења фудбалери завршили на трећем месту
Минималном победом на гостовању код Радничког у Нишу фудбалери Војводине завршили су први део основног суперлигашког такмичења на трећем месту.
Уместо сабирања утисака са Чаира и фудбалског збира који, осим резултата, не може да послужи за хвалу, присетисмо се једног у низу коментара Вујадина Бошкова. После бледе Вошине партије против Слободе из Тузле и минималне победе, на молбу једног од доајена новосадског спортског новинарства да прокоментарише бледу партију, Бошков је, у свом стилу, одговорио: „Свака игра која донесе позитиван резултат, је одлична игра!“
Прихватимо ли Вујкетов став, а његова биографија нам то и сугерише, тада можемо да закључимо да је Војводина на гостовању у Нишу играла одлично, заправо одиграла је таман толико колико јој је било потребно да продужи импозантан низ мечева без пораза против Нишлија. Уз то, Војводина је, ипак, једини тим ове јесени, у троуглу из врха суперлигашке табеле, који је успео да победи тим Радничког, макар то било и минималним резултатом (Џон Мери у 75. минуту), после Партизанових 2:2 и Звездиних 0:0.
– Знали смо да нас чека тешка утакмица против добре и организоване екипе, какав Раднички јесте – коментарисао је члан Тањгиног стручног штаба Љубиша Дунђерски. – Такође смо знали да ћемо вером у могућност позитивног резултата, компактношћу наших играча на терену, до краја утакмице доћи у ситуацију да освојимо читав плен. У томе смо и успели и ту нема шта да се дода, нити да се одузме. Желим да похвалим нашег ривала, мислим да Раднички заслужује више него што то табела показује. Ми смо вечерас били стрпљиви, за разлику од домаћина, ми смо нашу шансу искористили. Идемо даље.
Други део основног суперлигашког првенства Војводина започиње 22. новембра, на гостовању код Радника у Сурдулици. У мечу истих супарника, летос на Карађорђу Новосађани су славили са 2:0, головима које су постигли Бамиделе и Взукановић.