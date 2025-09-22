“Данас славимо заједно с вама“ ГРАДОНАЧЕЛНИК МИЋИН ЧЕСТИТАО ПРАЗНИК РОШ ХАШАНА
22.09.2025. 19:58 19:59
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин упутио је честитке поводом празника Рош Хашана.
У име Града Новог Сада и своје лично име, свим припадницима јеврејске заједнице честитам велики јеврејски празник Рош Хашану. Нови Сад се поноси и дичи својом разноликошћу, својом мултиетничношћу и мултикултуралношћу, и данас славимо заједно са вама, у знаку слоге и заједништва. Драги суграђани, дочекајте јеврејску Нову 5786. годину у миру и љубави, у складу са традицијом, и нека буде испуњена радошћу, успехом, задовољством и здрављем, рекао је градоначелник Мићин.