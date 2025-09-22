ГРАДОНАЧЕЛНИК УГОСТИО ДЕЛЕГАЦИЈУ ГРАДА СИНЈУ Мићин: Нови Сад има одличну сарадњу са више градова из Кине
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин данас је у Градској кући угостио званичну делегацију кинеског града Синју, предвођену замеником градоначелника Хе Лихуа.
Током састанка у сали Градског већа разговарано је о могућностима успостављања сарадње у областима привреде, спорта, културе и образовања, као и о успостављању братских односа између два града. Обе стране изразиле су спремност за јачање међусобних веза и размену искустава у различитим секторима.
- Велико ми је задовољство што сам са сарадницима данас угостио делегацију града Синју и што смо разговарали о конкретном успостављању сарадње у више области. Град Синју је кинески град који је симбол индустријског развоја и иновација, а Нови Сад је Европска престоница културе, Европска престоница младих, град град ИТ индустрије јаке привреде и снажан туристички центар и уверен сам да заједничким радом можемо изградити јако партнерство. Одлични односи и челично пријатељство наше две државе, пресликавају се и на односе међу градовима две земље, па смо тако данас разговор водили и у правцу блиске сарадње и формализације односа између Новог Сада и града Синјуа. Надам се да ћемо на обострано задовољство постати побратими и да ће превасходно грађани имати бенефита од те размене и сарадње - рекао је градоначелник Мићин нагласивши да Нови Сад има одличну сарадњу са више градова из Кине, и да кинеске компаније граде три нова моста, као и да до краја године аутомобилска индустрија SHAC отвара у Новом Саду своју прву фабрику у Европи.
Заменик градоначелника Хе Лихуа представио је карактеристике и потенције града Синју који се налази у централно-западном делу кинеске провинције Ђангси и представља важан индустријски и технолошки центар са преко 1,2 милиона становника. Он је истакао да је тај град познат по снажном индустријском развоју, високој стопи урбанизације и убрзаном развоју дигиталне економије.
- Синју спроводи бројне реформе и стратешке иницијативе усмерене ка иновацијама, паметној и зеленој индустрији, као и интеграцији урбаних и руралних средина. Улагањем у инфраструктуру, образовање и дигиталну трансформацију, Синју тежи да постане водећи модел модерног кинеског града нове ере – рекао је Хе Лихуа који се захвалио на гостопримству у име целе делегације и изразио наду да ће сарадња два града бити плодотворна.
Саговорници су закључили да ће Град Нови Сад и град Синју, наставити комуникацију у циљу конкретизације сарадње и могућег потписивања Меморандума о братимљењу у будућности.
Састанку су присуствовали и заменик директора Бироа за образовање и спорт града Синју Ли Бихај, заменик директора Управног комитета за област језера Вилин у граду Синју Ван Јонгхуа, Лу Жичао из Бироа за трговину града Синју, као и Лиу Цуитинг из Центра за спољне послове града Синју. Делегацију Новог Сада, заједно са градоначелником, чинили су чланица Градског већа за спорт и омладину Татјана Медвед, чланица Градског већа за културу Маја Черемиџић Шаиновић, члан Градског већа за финансије Драган Маринковић, помоћник градоначелника Александар Петровић и саветник градоначелника Синиша Стојшин.